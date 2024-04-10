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"Лунин допустил серьезную ошибку, но это на него не повлияло". Marca оценила игру украинца в матче с Сити
Кипер Мадрида вновь продемонстрировал стойкость своего характера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин пропустил три гола в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3:3), но упрекнуть его можно только в первом из них. Об этом пишет самое популярное спортивное издание в Испании Marca в своем материале с оценками за игру.
"Его вечер начался с неприятного гола, с такого, который пропускать очень больно. Бернарду Силва подловил Лунина, исполнив штрафной, в котором не было угрозы. Лунин думал, что будет подача, и поставил только Винисиуса в стенку. Чрезмерно защищена была дальняя стойка, потому что Лунин думал, что Силва выполнит подачу. Это серьезная ошибка кипера – и в оценке эпизода, и в реакции.
Можно было ожидать, что бремя ошибки будет давить на Лунина, но он справился с ней, и не было заметно, что это на него как-то повлияло. Более того, Лунин выполнил классный сейв, не позволив Холанду сделать счет 2:0.
Лунин справился и с ударом Бернарду Силвы на 60-й минуте. С голевыми ударами Фодена и Гвардиолы Лунин ничего не мог сделать", – пишет обозреватель мадридского издания.
Лунин в итоге получил пять баллов, худшую оценку среди игроков, которые выходили в старте. Лучшие игроки "Реала" – Камавинга, Вальверде, Винисиус и Родриго. Они получили по девятке.
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