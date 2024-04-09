Вопросы к Лунину. Реал пропустил от Ман Сити на старте поединка ЛЧ. ВИДЕО
Украинец откровенно ляпнул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч) "Реал" принимает "Манчестер Сити".
Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин ожидаемо вышел в стартовом составе, но пропустил уже на 5-й минуте.
Штрафной из зоны левого полусреднего, Лунин ожидал подачу, но Бернарду Силва пробил в ближний угол – Андрей не достал. Почему не была выстроена стенка – другой вопрос, но снова к Лунину.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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