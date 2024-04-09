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Вопросы к Лунину. Реал пропустил от Ман Сити на старте поединка ЛЧ. ВИДЕО

Наши за границей
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Украинец откровенно ляпнул

Вопросы к Лунину. Реал пропустил от Ман Сити на старте поединка ЛЧ. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч) "Реал" принимает "Манчестер Сити".

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин ожидаемо вышел в стартовом составе, но пропустил уже на 5-й минуте.

Штрафной из зоны левого полусреднего, Лунин ожидал подачу, но Бернарду Силва пробил в ближний угол – Андрей не достал. Почему не была выстроена стенка – другой вопрос, но снова к Лунину.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
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