Вопросы к Лунину. Реал пропустил от Ман Сити на старте поединка ЛЧ. ВИДЕО

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч) "Реал" принимает "Манчестер Сити".

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин ожидаемо вышел в стартовом составе, но пропустил уже на 5-й минуте.

Штрафной из зоны левого полусреднего, Лунин ожидал подачу, но Бернарду Силва пробил в ближний угол – Андрей не достал. Почему не была выстроена стенка – другой вопрос, но снова к Лунину.

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