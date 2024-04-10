Тухель - о 2:2 с Арсеналом: Бавария могла побеждать. Мы упустили хороший момент в концовке

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель считает, что его команда имела возможность завершить матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" (2:2) в свою пользу.

"Думаю, мы могли бы победить сегодня. В концовке был хороший момент у Кингсли, к тому же мы могли получить явный пенальти за игру рукой.

Мы знали, что нам нужно сыграть лучше, чем в прошлый раз в Хайденхайме (2:3 - прим.). Мы добились ничьи в гостях, ситуация ясна. Нам нужна поддержка наших болельщиков и такой же энтузиазм, как сегодня. Тогда мы сможем пройти дальше", - приводит слова специалиста Bayern & Germany.