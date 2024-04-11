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Хави: я считаю фаворитом ПСЖ. Комментарий тренера Барселоны

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Комментарий тренера Барселоны после матча

Хави: я считаю фаворитом ПСЖ. Комментарий тренера Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

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После первого четвертьфинального матча "ПСЖ" - "Барселона" 2:3 - Хави дал комментарий:

"Я считаю, что ПСЖ остается фаворитом".

"Мы только что сократили разрыв, потому что в обороне мы были надежными. Я очень горжусь тем, что это была большая победа против одной из лучших команд мира. Мы на полпути" - цитирует Fabrizio Romano.

Напомним, что ответный матч пройдет на "Camp Nou" 16 апреля 2024 года. Победитель этой пары сыграет с победителем пары "Атлетико Мадрид" - "Боруссия Дортмунд"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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