Хави: я считаю фаворитом ПСЖ. Комментарий тренера Барселоны

После первого четвертьфинального матча "ПСЖ" - "Барселона" 2:3 - Хави дал комментарий:

"Мы только что сократили разрыв, потому что в обороне мы были надежными. Я очень горжусь тем, что это была большая победа против одной из лучших команд мира. Мы на полпути" - цитирует Fabrizio Romano.