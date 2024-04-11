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Хави: я считаю фаворитом ПСЖ. Комментарий тренера Барселоны
Комментарий тренера Барселоны после матча
Getty Images / Global Images Ukraine
После первого четвертьфинального матча "ПСЖ" - "Барселона" 2:3 - Хави дал комментарий:
"Я считаю, что ПСЖ остается фаворитом".
"Мы только что сократили разрыв, потому что в обороне мы были надежными. Я очень горжусь тем, что это была большая победа против одной из лучших команд мира. Мы на полпути" - цитирует Fabrizio Romano.
???????? Xavi: “I believe that PSG remain to be the favorites”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2024
“We’ve just tightened the gap because defensively we’ve been solid. I’m very proud because it was a great victory against one of the best teams in the world. We are halfway there”. pic.twitter.com/uCVbDP7jz0
Напомним, что ответный матч пройдет на "Camp Nou" 16 апреля 2024 года. Победитель этой пары сыграет с победителем пары "Атлетико Мадрид" - "Боруссия Дортмунд"
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