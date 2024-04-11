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Фоден и Гризманн - среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На приз претендуют четыре игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала.
На почетное звание претендуют:
- полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден - отметился голом в ворота "Реала" (3:3);
- вингер "Барселоны" Рафинья - сделал дубль во встречи с "ПСЖ" (3:2);
- форвард "Атлетико" Мадрид Антуан Гризманн - отметился ассистом в поединке с дортмундской "Боруссией" (2:1);
- хавбек "Арсенала" Мартин Эдегор - в матче с "Баварией" (2:2) преодолел дистанцию в 12,02 км, точность передач - 88%, максимальная скорость - 32,2 км/ч.
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
???? Foden lights up Madrid— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
???? Classy Ødegaard
⚽ Raphinha at the double
???? Griezmann running the show
Who should win the award? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU
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Источник:uefa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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