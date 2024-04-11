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Фоден и Гризманн - среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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На приз претендуют четыре игрока

Фоден и Гризманн - среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала.

На почетное звание претендуют:

  • полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден - отметился голом в ворота "Реала" (3:3);
  • вингер "Барселоны" Рафинья - сделал дубль во встречи с "ПСЖ" (3:2);
  • форвард "Атлетико" Мадрид Антуан Гризманн - отметился ассистом в поединке с дортмундской "Боруссией" (2:1);
  • хавбек "Арсенала" Мартин Эдегор - в матче с "Баварией" (2:2) преодолел дистанцию в 12,02 км, точность передач - 88%, максимальная скорость - 32,2 км/ч.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Рафинья Антуан Гризманн Барселона Манчестер Сити Мартин Эдегор Фил Фоден
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Источник:
uefa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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