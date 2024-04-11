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L'Equipe признал Мбаппе одним из худших игроков матча ПСЖ-Барселона
Неудачный перфоманс француза
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе провалил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной", завершившийся победой каталонского клуба - 3:2.
Главная звезда "ПСЖ" провел на поле весь поединок, но не отметился результативными действиями и не нанёс ни единого удара в створ ворот соперника.
Французская газета L’Equipe оценила игру Мбаппе на "тройку" по десятибалльной шкале. Ниже - только у Лукаса Бералдо.
Оценки остальных футболистов:
"ПСЖ": Доннарумма – 3, Маркиньос – 5, Эрнандес – 4, Бералдо – 2, Нуну Мендеш – 6, Витинья – 7, Ли Кан Ин – 4, Руис – 5, Асенсио – 3, Дембеле – 6, Мбаппе – 3.
"Барселона": тер Штеген – 6, Канселу – 5, Кубарси – 6, Араухо – 6, Кунде – 6, де Йонг – 5, Роберто – 4, Рафинья – 8, Гюндоган – 6, Ямал – 5, Левандовски – 7.
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