Килиан Мбаппе провалил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной", завершившийся победой каталонского клуба - 3:2.

Главная звезда "ПСЖ" провел на поле весь поединок, но не отметился результативными действиями и не нанёс ни единого удара в створ ворот соперника.

Французская газета L’Equipe оценила игру Мбаппе на "тройку" по десятибалльной шкале. Ниже - только у Лукаса Бералдо.

Оценки остальных футболистов:

"ПСЖ": Доннарумма – 3, Маркиньос – 5, Эрнандес – 4, Бералдо – 2, Нуну Мендеш – 6, Витинья – 7, Ли Кан Ин – 4, Руис – 5, Асенсио – 3, Дембеле – 6, Мбаппе – 3.

"Барселона": тер Штеген – 6, Канселу – 5, Кубарси – 6, Араухо – 6, Кунде – 6, де Йонг – 5, Роберто – 4, Рафинья – 8, Гюндоган – 6, Ямал – 5, Левандовски – 7.