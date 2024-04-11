Фанаты Барселоны показывали расистские и нацистские жесты в матче 1/4 ЛЧ с ПСЖ

Группа болельщиков "Барселоны" отметилась недостойным поведением во время проведения матча 1/4 Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2), проходившем в Париже.

В социальной сети X (ранее - Twitter) появилось видео, где фанаты каталонского клуба имитируют обезьяньи выкрики и демонстрируют нацистское приветствие.

На данный момент известно, что полиция Парижа уже арестована двух фанатов "Барселоны".