Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты Барселоны показывали расистские и нацистские жесты в матче 1/4 ЛЧ с ПСЖ
Скандал в столице Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Группа болельщиков "Барселоны" отметилась недостойным поведением во время проведения матча 1/4 Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2), проходившем в Париже.
В социальной сети X (ранее - Twitter) появилось видео, где фанаты каталонского клуба имитируют обезьяньи выкрики и демонстрируют нацистское приветствие.
На данный момент известно, что полиция Парижа уже арестована двух фанатов "Барселоны".
Des supporters barcelonais présents au stade font des saluts n*zi et insultent de « singe » des supporters parisiens. ???? pic.twitter.com/XHLBDxOAo6— ???????????????????????? ???????? (@YaseenPvris) April 10, 2024
Популярное сейчас
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Триумф Барсы в Париже, Довбика признали лучшим, Ярмоленко избежал рецидива. Главные новости за 10 апреля
- Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО