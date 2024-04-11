  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Фанаты Барселоны показывали расистские и нацистские жесты в матче 1/4 ЛЧ с ПСЖ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты Барселоны показывали расистские и нацистские жесты в матче 1/4 ЛЧ с ПСЖ

Лига Чемпионов

Скандал в столице Франции

Фанаты Барселоны показывали расистские и нацистские жесты в матче 1/4 ЛЧ с ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Группа болельщиков "Барселоны" отметилась недостойным поведением во время проведения матча 1/4 Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2), проходившем в Париже.

В социальной сети X (ранее - Twitter) появилось видео, где фанаты каталонского клуба имитируют обезьяньи выкрики и демонстрируют нацистское приветствие.

На данный момент известно, что полиция Парижа уже арестована двух фанатов "Барселоны".

По теме
yellow-arrow
Двое игроков Барселоны стали самыми молодыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
В Лиге чемпионов повторился рекорд результативности в первых матчах 1/4 финала
yellow-arrow
Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
Болельщики Лига чемпионов Барселона скандал “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости