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Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ

Лига Чемпионов

Аудиомнение #256

Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Круто, что в первых поединках четвертьфинала Лиги чемпионов эмоции не подкачали и даже порой доминировали над тактическим компонентом. Съеденный Холанд, выжатый максимум "Реала" из тотального минимума, детальный анализ выступления Лунина против "Манчестер Сити", отличный выход Зинченко на замену в поединке с "Баварией", слабое влияние Энрике на процессы в "ПСЖ", а также мысли о каталонских талантах, судействе в матче лондонцев и мюнхенцев и "Атлетико" Симеоне v13.0 – еще больше внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:43 – "Реал" – "Ман Сити" (3:3);

09:59 – "ПСЖ" – "Барселона" (2:3);

13:43 – "Арсенал" – "Бавария" (2:2);

21:35 – "Атлетико" – "Боруссия Д" (2:1);

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.04.2024 в 20:20
если бы не Зина проиграли
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.04.2024 в 20:20
если бы не Зина проиграли
Ответить
0
0

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