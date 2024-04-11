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Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ
Аудиомнение #256
Getty Images / Global Images Ukraine
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Круто, что в первых поединках четвертьфинала Лиги чемпионов эмоции не подкачали и даже порой доминировали над тактическим компонентом. Съеденный Холанд, выжатый максимум "Реала" из тотального минимума, детальный анализ выступления Лунина против "Манчестер Сити", отличный выход Зинченко на замену в поединке с "Баварией", слабое влияние Энрике на процессы в "ПСЖ", а также мысли о каталонских талантах, судействе в матче лондонцев и мюнхенцев и "Атлетико" Симеоне v13.0 – еще больше внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:43 – "Реал" – "Ман Сити" (3:3);
09:59 – "ПСЖ" – "Барселона" (2:3);
13:43 – "Арсенал" – "Бавария" (2:2);
21:35 – "Атлетико" – "Боруссия Д" (2:1);
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