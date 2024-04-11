Аттракцион испанского счастья. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов

Давно подмечено, что именно четвертьфиналы - самая интересная стадия плей-офф. Случайные пассажиры сюда уже, как правило, не добираются, а цена результата еще не так сильно давит на команды. Что блестяще подтвердили вчерашние и позавчерашние матчи.

Для начала пару фактов. Средняя результативность в раунде составила 4,5 гола за игру. Забивали все без исключения. В ходе поединка в счете вели семь команд из восьми - кроме “Боруссии”. Но и та сражалась, имея реальные шансы отыграться вплоть до финального свистка. Словом, это был Футбол.

"Реал" – "Ман Сити" 3:3

"Арсенал" – "Бавария" 2:2

ПСЖ – "Барселона" 2:3

"Атлетико" – "Боруссия" 2:1

Рейтинг. Главная вывеска четвертьфиналов: “Реал” - “Ман Сити”. Победитель этой пары априори приговорен к статусу фаворита. Следующие по степени привлекательности - ПСЖ с “Барселоной”.

Оставшиеся два дуэта почти равны по сумме мест в текущем рейтинге. Но “Арсенал” подтягивают кверху скорее былые достижения “Баварии”, тогда как “Атлетико” и “Боруссия” сейчас делят между собой 12-ю позицию среди всех клубов УЕФА.

Зрелищность. Фавориты оправдали ожидания сверх меры - шикарный матч. Но если говорить об общем количестве моментов, то тандем андердогов уступил им всего-то один голевой шансик. Еще на один меньше было в Париже.

Паршивой овцой в стаде назвал бы лондонскую игру. Точнее, ее второй тайм, где кроме гола хозяев поля и штанги гостей, не случилось ничего, а первые полчаса пришлось таки-поскучать. Но и это ожидание не оказалось напрасным.

Интрига. Круть!!! Раньше всего точку поставили в Париже. Но это была, на секундочку, 77-я минута - когда Кристенсен принес победу “Барселоне”. Двумя минутами позже Вальверде спас от поражения “Реал”.

Уже на 90-й Коман мог вырвать победу для “Баварии”, но угодил в стойку ворот “Арсенала”. И вишенкой на роскошном торте стал удар Брандта в крестовину ворот “Атлетико” на последней компенсированной минуте - так от поражения могла уйти “Боруссия”.

Логика. Эта бабушка надвое сказала. Если обе ничьи вторника были однозначно закономерны, то логичным исходом матчей среды тоже стала бы мировая. Ни ПСЖ, ни тем паче “Боруссия” по сумме и пропорции голевых шансов своих поражений не заслужили.

Судейство. Попросил коллегу Юстаса прокомментировать эпизоды, получившие резонанс в прессе либо вызвавшие сомнения у меня.

“Арсенал” - “Бавария”: 67-я минута, при 1:2 - не назначенный пенальти в ворота хозяев поля за взятый в руки мяч Габриэлем в своей штрафной после свистка о возобновлении игры. “Это пенальти. И действительно глупое объяснение арбитра” (мол, детская ошибка, и на таком уровне за это не стоит наказывать).

90+5-я минута, при 2:2 - не назначенный пенальти в ворота гостей за контакт Нойера с Сака. “Он специально выбрасывает ногу и цепляется за стоящего неподвижно Нойера. Как по мне - желтая за симуляцию. Но в динамике тяжело, а там и свисток на окончание”.

ПСЖ - “Барселона”: 60-я минута, при 2:1 - не назначенный пенальти в ворота гостей, за предполагаемый фол на Ли. “Легковесно. Сам в чужую ногу скорее. По рекомендации, в этом сезоне ставят только бетонные пенальти”.

Таким образом, фиксируем лишь ляпсус шведского рефери Нюберга, сказавшийся на результате, от которого пострадала “Бавария”.

Везение. Я говорил о пиршестве Фортуны в минувшем туре УПЛ? Забудьте, ибо по сравнению с ЛЧ это был скромный перекусон в столовке.

Пожалуй, больше всего повезло “Барселоне”. Удар Барколя с рикошетом в перекладину на 55-й минуте, при 1:2, а затем и Дембеле - в стойку ворот двадцать минут спустя, при 2:2.

Изрядно жаловала госпожа Удача и “Атлетико”: мяч, опустившийся на перекладину после рикошета от Аспиликуэты, и крестовина Брандта - все в концовке, при 2:1.

Штанга от Комана на исходе основного времени игры уберегла от поражения “Арсенал”.

И, наконец, автогол Диаша, сравнявший счет на 12-й минуте, после первой же внятной атаки “Реала”.

Перечитал. Это просто какой-то аттракцион испанского счастья!

Личности. В первую очередь выделю Винисиуса с пятью участиями в ключевых эпизодах “Реала” из семи возможных, включая два ассиста.

Вторым назову Рафинью из “Барселоны” с его дублем. Третьим - плодотворно вышедшего на замену Брандта из “Боруссии”. Запомнились также “реалист” Родриго и Грилиш из “Сити”. Столь же регулярно ярко в атаке больше не зарекомендовал себя никто.

Симпатии. Удивлю, но больше всего игры для зрителя обнаружил в итоге у “Боруссии”. Дальше с минимальным отрывом идут “Барселона” с “Реалом” и примкнувший к ним “Ман Сити”.

Наименьшее число реально голевых моментов у “Баварии” - три. Но это были два гола и штанга. То есть, камень бросить не в кого.

Комментарий. В Украине нормально посмотреть Лигу чемпионов возможно на “Мегого”, что я и делаю.

На мой взгляд, методом сравнения, наиболее адекватно откомментировал игру “Реала” с “Ман Сити” тандем Волочай - Бебех. Оба работают на УПЛ-ТВ.

На фоне прочих традиционно примитивно, банально и откровенно скучно (“деревянно”, я бы сказал) звучал комментарий Кобелькова к поединку “Арсенала” с “Баварией”. К счастью, к УПЛ он отношения уже не имеет.

Не прогнозы. Формально в наилучшем положении сейчас “Барселона”, которая с форой в один мяч будет принимать соперника дома. Но я отнюдь не уверен в конечном успехе команды Хави.

“Атлетико” с таким же преимуществом едет в Дортмунд. Сказал бы, что верю в его проход больше, но “Боруссия” порядком озадачила - надеюсь, и тут будет интересно.

Остальные хором исполняют: “наша пісня гарна й нова, - починаймо її знову!” Под наши дружные аплодисменты долгожданному упразднению правила выездного гола. Из всей этой компании почему-то больше всего верится в “Баварию”. Или правильнее будет сказать: не верится в “Арсенал”?

Дуэль фаворитов? “Ман Сити” здорово вышел из положения в невыгодных условиях. Но говорят, ЛЧ - это турнир, в котором участвуют 32 команды, а побеждает… Ну, вы в курсе. Хотя лично мне в целом больше импонирует команда Гвардиолы.

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