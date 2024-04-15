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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назначены судьи на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

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Назначены судьи на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА огласил имена главных арбитров на ответные матчи в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Поединок между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен" (первая игра - 3:2) рассудит румын Иштван Ковач, а встречу дортмундской "Боруссией" и "Атлетико" (первая игра - 1:2) - словак Славко Винчич. Обе игры пройдут 16 апреля.

17 апреля состоятся еще два четвертьфинала. Главным судьёй матча "Манчестер Сити" — "Реал" (первая игра - 3:3) будет итальянец Даниэле Орсато. На поединке "Бавария" — "Арсенал" (первая встреча - 1:2) будет работать бригада судей из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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