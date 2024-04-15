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Гвардиола: Реал удивил нас в первом матче
Даже Пепа можно удивить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", завершившийся вничью - 3:3.
"Они удивили нас [в первом матче] расположением игроков на поле. Нам стоит обратить внимание на этот аспект.
Карло Анчелотти с его опытом вновь может сделать что-то по-другому, и мы должны быть готовы. Но в то же время нам надо стараться навязывать свою игру и давить на ворота соперника", - приводит слова испанца City Xtra.
Ответная встреча между командами состоится 17-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.
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