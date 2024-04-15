Гвардиола: Реал удивил нас в первом матче

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", завершившийся вничью - 3:3.

"Они удивили нас [в первом матче] расположением игроков на поле. Нам стоит обратить внимание на этот аспект.



Карло Анчелотти с его опытом вновь может сделать что-то по-другому, и мы должны быть готовы. Но в то же время нам надо стараться навязывать свою игру и давить на ворота соперника", - приводит слова испанца City Xtra.