  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола: Реал удивил нас в первом матче
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Реал удивил нас в первом матче

Лига Чемпионов

Даже Пепа можно удивить

Гвардиола: Реал удивил нас в первом матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", завершившийся вничью - 3:3.

"Они удивили нас [в первом матче] расположением игроков на поле. Нам стоит обратить внимание на этот аспект.

Карло Анчелотти с его опытом вновь может сделать что-то по-другому, и мы должны быть готовы. Но в то же время нам надо стараться навязывать свою игру и давить на ворота соперника", - приводит слова испанца City Xtra.

Ответная встреча между командами состоится 17-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Назначены судьи на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Ответные матчи ¼ еврокубков, Эль-Класико и пять дней УПЛ. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
yellow-arrow
Манчестер Сити осталось не проиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд 103-летней давности
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
City Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости