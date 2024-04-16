Боруссия Д – Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024

Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:2)

16 апреля, 22:00. "Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

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В первом поединке между командами "шмели" отлично провели завершение обоих таймов. Это позволило им сохранить шансы на выход в полуфинал. Мог счет в той встрече быть и 3:0, однако отсутствие реализации "Атлетико" во втором тайме и результативный джокер Алле подарил "Зигналь Идуне Парк" надежду.

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Новости Боруссии (Дортмунд, Германия)

Подопечные Терзича в минувшие выходные имели дерби в рамках Бундеслиги. Они играли против тезок, представляющих город, расположенный в 90 километрах от Дортмунда – Менхенгладбах. Команды за первый тайм забили трижды. Два гола было на счету Забитцера – благодаря этому "шмели" вели. На 55 минуте "Боруссия" Д осталась в меньшинстве из-за второй желтой карточки Адееми. После этого другая "Боруссия" давила, но Дортмунд удержал победу.

Команда хорватского наставника продолжает замыкать топ-5 немецкого чемпионата. Ниже "Боруссия" на 99,99% не опустится – до "Айнтрахта" Ф 14 очков. Но вот в финальных пяти турах будет решаться судьба четвертой строчки и путевки в ЛЧ. Сейчас там находится “Лейпциг”, и у команд поровну зачетных пунктов. После игры против "Атлетико" подопечные Терзича сыграют против "Байера", а затем – против того же "Лейпцига". Чрезвычайно тяжелый календарь.

Кадры хозяев

Еще и в матче против "Боруссии" М травмировался Алле. Он сыграл 10 минут, после чего покинул поле. Также сегодня точно не выйдут Бамба и Бенсебаини. Также под вопросом участие Байно-Гиттенса и Санчо. Последний – не играл в прошлом матче из-за болезни.

Новости Атлетико (Мадрид, Испания)

"Матрасники" имели более тяжелого соперника на выходных. К ним приехала "Жирона", открывшая счет на четвертой минуте встречи. Однако еще до перерыва подопечные Симеоне не только сравняли, но и вышли вперед. Во втором тайме мадридцы закрепили преимущество еще одним голом Гризманна – он забил на 50-й минуте. В настоящее время "Атлетико", в отличие от "Боруссии" Д, идет на четвертом месте Ла Лиги. "Матрасники" сумели оторваться от пятого "Атлетика" на четыре очка, оформив себе люфт для возможной ошибки.

Если говорить об организации матча, то "матрасники" в понедельник вечером поздно прибыли в Дортмунд. Тренировку они провели в Мадриде, после чего отправились в Германию. Симеоне взял с собой на пресс-конференцию бывшего футболиста "шмелей" Алекса Витселя - они оба отправились на общение с журналистами сразу из аэропорта.

Кадры гостей

Четырех футболистов не взял с собой в Дортмунд Симеоне. В настоящее время в лазарете находятся Депай, Лемар и Витоло. Также сегодня не сыграет автор одного из голов в мадридском матче Лино – у него дисквалификация из-за перебора желтых карточек.

Последние пять матчей Боруссии Д и Атлетико

Последние пять встреч хозяев

13.04. Боруссия М – Боруссия Д 1:2

10.04. Атлетико – Боруссия Д 2:1 (ЛЧ)

06.04. Боруссия Д – Штутгарт 0:1 (Бундеслига)

30.03. Бавария – Боруссия Д 0:2 (Бундеслига)

17.03. Боруссия Д – Айнтрахт Франкфурт 3:1 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

13.04. Атлетико – Жирона 3:1 (Примера)

10.04. Атлетико – Боруссия Д 2:1 (ЛЧ)

01.04. Вильярреал – Атлетико 1:2 (Примера)

17.03. Атлетико – Барселона 0:3 (Примера)

13.03. Атлетико – Интер 2:1 (3:2 в с. п.) (ЛЧ)

Личные встречи между командами

10.04.2024. Атлетико – Боруссия Д 2:1 (ЛЧ)

06.11.2018. Атлетико – Боруссия Д 2:0 (ЛЧ)

24.10.2018. Боруссия Д – Атлетико 4:0 (ЛЧ)

30.10.1996. Боруссия Д – Атлетико 1:2 (ЛЧ)

16.10.1996. Атлетико – Боруссия Д 0:1 (ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч Боруссия Д – Атлетико

Прогноз матча Боруссия Д – Атлетико от UA-Football

"Матрасники" попытаются удержать преимущество. Хоть и "шмели" частенько вяло смотрятся на старте встречи, но на этот раз "Атлетико" будет просто играть нижним блоком. В конце концов, нас ожидает ровная игра, которую "Боруссия" вряд ли сможет забрать. Прогноз: Ничья.