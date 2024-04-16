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Витцель накануне игры с Боруссией: первые пятнадцать минут будут очень важными

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Бельгиец возвращается на Cигнал Идуна Парк

Витцель накануне игры с Боруссией: первые пятнадцать минут будут очень важными

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Атлетико" Аксель Витцель после двухлетнего перерыва возвращается в Дортмунд. На этот раз бельгиец будет противостоять во второй раз своей бывшей команде, где на кону стоит выход в полуфинал Лиги чемпионов. У игрока матрасников остались приятные воспоминания, проведенные в футболке "Боруссии".

"Я приехал сюда из Китая и провел здесь четыре года очень хорошо. Затем у меня была травма, но в конце концов я играл очень хорошо, и всю свою благодарность я передаю болельщикам. В таких матчах [с Боруссией] важна каждая деталь. Мы также должны быть внимательными в обороне и играть индивидуально. Мы должны продемонстрировать такую же интенсивность, как и дома в первом тайме. На этом стадионе нелегко, мы должны начать сильно. Первые пятнадцать минут будут очень важными", - заявил Витцель накануне ответного матча с "Боруссией".

Напомним, что победитель этой пары в 1/2 финала Лиги чемпионов встретится с победителем двуматчевого противостояния "Барселона"-"ПСЖ".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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