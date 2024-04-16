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Боруссия Дортмунд - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Боруссия Дортмунд - Атлетико: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом поединке между командами "шмели" отлично провели завершение обоих таймов. Это позволило им сохранить шансы на выход в полуфинал. Мог счет в той встрече быть и 3:0, однако отсутствие реализации "Атлетико" во втором тайме и результативный джокер Алле подарил "Зигналь Идуне Парк" надежду.

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Лига чемпионов, 1/4 финала
Ответный матч (результат первого поединка 1:2)
16 апреля, 22:00. "Вестфаленштадион" (Дортмунд)

"Боруссия" Дортмунд - "Атлетико"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Боруссія Дортмунд - Атлетико
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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