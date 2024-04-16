Боруссия Дортмунд - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В первом поединке между командами "шмели" отлично провели завершение обоих таймов. Это позволило им сохранить шансы на выход в полуфинал. Мог счет в той встрече быть и 3:0, однако отсутствие реализации "Атлетико" во втором тайме и результативный джокер Алле подарил "Зигналь Идуне Парк" надежду.

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Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:2)

16 апреля, 22:00. "Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2