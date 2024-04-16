Энрике - перед ответным матчем с Барселоной: ПСЖ сделает камбэк

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоной".

"ПСЖ никогда не проходил дальше после поражения в первом матче, но этот день наступит завтра.

Трудно восстанавливаться морально после поражений в таких важных поединках, но плюс футбола в том, что здесь есть возможность снова сыграть против того же соперника.

Думаю, неделю назад мы заслужили, по крайней мере, на ничью. На этот раз нам надо быть лучше. Мы уверены, что переломим ситуацию", - цитирует Энрике ESPN.