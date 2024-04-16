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Харри Кейн - о матче ЛЧ против Арсенала: Я хочу показать свою лучшую игру

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Форвард оптимистично настроен на игру

Харри Кейн - о матче ЛЧ против Арсенала: Я хочу показать свою лучшую игру

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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Нападающий "Баварии" Харри Кейн прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Бундеслига стала для меня замечательным опытом. Мне очень нравится играть в Германии. Если мы завтра сделаем рывок, то будем всего в паре игр от "Уэмбли".

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"Я хочу завтра показать свою лучшую игру", - добавил игрок.

Напомним, что поединок "Бавария" - "Арсенал" состоится 17 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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