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Харри Кейн - о матче ЛЧ против Арсенала: Я хочу показать свою лучшую игру
Форвард оптимистично настроен на игру
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Нападающий "Баварии" Харри Кейн прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала".
"Бундеслига стала для меня замечательным опытом. Мне очень нравится играть в Германии. Если мы завтра сделаем рывок, то будем всего в паре игр от "Уэмбли".
"Я хочу завтра показать свою лучшую игру", - добавил игрок.
Напомним, что поединок "Бавария" - "Арсенал" состоится 17 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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