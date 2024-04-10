Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн забил 15 голов в двадцати матчах против Арсенала
Видео гола
Фото: bundesliga.com
Форвард "Баварии" Харри Кейн на 32 минуте реализовал пенальти в ворота "Арсенала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Дня Харри - это 15 гол в 20 матчах против "канониров" из которых 14 в составе "Тоттенхэма". Непосредственно на "Эмирейтс" он забил 6 голов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Харри Кейн проводит замечательный сезон, в составе "Баварии" в нынешнем сезоне он провел 38 матчей, забил 39 голов и отдал 12 ассистов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Российские пилоты "потеряли" авиабомбу ФАБ-1500 над оккупированным Енакиево и попали ею в продовольственный магазин
- "Политики нам не указ". Чеферин прокомментировал решение не отстранять Беларусь на международной арене
- Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру
- Вопросы к Лунину. Реал пропустил от Ман Сити на старте поединка ЛЧ. ВИДЕО
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн