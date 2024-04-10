Кейн забил 15 голов в двадцати матчах против Арсенала

Форвард "Баварии" Харри Кейн на 32 минуте реализовал пенальти в ворота "Арсенала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Дня Харри - это 15 гол в 20 матчах против "канониров" из которых 14 в составе "Тоттенхэма". Непосредственно на "Эмирейтс" он забил 6 голов.

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Напомним, что Харри Кейн проводит замечательный сезон, в составе "Баварии" в нынешнем сезоне он провел 38 матчей, забил 39 голов и отдал 12 ассистов.