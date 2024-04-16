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Талант Барселоны стал самым молодым игроком, отдавшим результативную передачу в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Историческое достижение Ямала

Талант Барселоны стал самым молодым игроком, отдавшим результативную передачу в плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

16 апреля "Барселона" играет против "ПСЖ" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Каталонская команда на 12-й минуте забивает гол в ворота соперника, автором ассиста был Ламин Ямал.

В возрасте 16 лет и 278 дней Ламине стал самым молодым игроком, отдавшим результативную передачу в плей-офф Лиги чемпионов.

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Барселона Пари Сен-Жермен Ламин Ямал
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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 23:54
Ну и шо с этого??
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 23:54
Ну и шо с этого??
Ответить
0
0

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