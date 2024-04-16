Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талант Барселоны стал самым молодым игроком, отдавшим результативную передачу в плей-офф Лиги чемпионов
Историческое достижение Ямала
Getty Images / Global Images Ukraine
16 апреля "Барселона" играет против "ПСЖ" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.
Каталонская команда на 12-й минуте забивает гол в ворота соперника, автором ассиста был Ламин Ямал.
В возрасте 16 лет и 278 дней Ламине стал самым молодым игроком, отдавшим результативную передачу в плей-офф Лиги чемпионов.
Lamine Yamal (16 ans et 278 jours) devient le plus jeune joueur à délivrer une passe décisive en phase à élimination directe de @ChampionsLeague. #FCBPSG— Stats Foot (@Statsdufoot) April 16, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Stats Foot
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 23:54
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Зеленский подписал закон о мобилизации
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1