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"Это была сумасшедшая игра". Брандт - о победе Боруссии над Атлетико
Лучший игрок встречи высказался о проходе "шмелей" в 1/2 ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт поделился своими эмоциями после победы над "Атлетико" (4:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Это была сумасшедшая игра и для болельщиков, и для нас. Я очень рад этой награде (MVP поединка - прим.), но для меня нашим самым важным футболистом сегодня был Марсель Забитцер.
Теперь нам надо серьёзно отнестись к противостоянию с "ПСЖ". Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но не так хорошо на выезде. Мы хотим добиться большего и, конечно же, выйти в финал", - приводит слова немца официальный сайт УЕФА.
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