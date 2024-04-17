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"Это была сумасшедшая игра". Брандт - о победе Боруссии над Атлетико

Лига Чемпионов

Лучший игрок встречи высказался о проходе "шмелей" в 1/2 ЛЧ

"Это была сумасшедшая игра". Брандт - о победе Боруссии над Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт поделился своими эмоциями после победы над "Атлетико" (4:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Это была сумасшедшая игра и для болельщиков, и для нас. Я очень рад этой награде (MVP поединка - прим.), но для меня нашим самым важным футболистом сегодня был Марсель Забитцер.

Теперь нам надо серьёзно отнестись к противостоянию с "ПСЖ". Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но не так хорошо на выезде. Мы хотим добиться большего и, конечно же, выйти в финал", - приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

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Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Юлиан Брандт
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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