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Мбаппе после победы над Барселоной: моя мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ

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У парижан еще есть шансы добыть этот трофей

Мбаппе после победы над Барселоной: моя мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На "Монтжуике" каталонцам не удалось удержать свое преимущество после первого поединка. Удаление Араухо повлияло на игру хозяев, которые играли полтора тайма в меньшинстве. Весомую роль для победы "ПСЖ" сделал Килиан Мбаппе, который забил два гола в ворота "Барселоны".

"Я горжусь тем, что я здесь (в Париже) с первого дня. Моя гордость страдает не потому, что бывают хорошие и плохие времена. Гордость играть за этот клуб, представлять клуб столицы моей страны - это нечто особенное для меня, как для человека, который вырос здесь. Переживать такую ночь, как эта, как парижанин - это замечательно. Мы сделали еще один шаг вперед, но мы должны сохранять спокойствие. Моя мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Сегодня мы победили великолепную команду, и мы попытаемся попасть на "Уэмбли". Мы сыграли великолепный матч как команда, как коллектив. Мы работали шесть дней, начиная с первого матча, с мыслью о том, что мы сделаем это, что мы победим здесь. Это большой день для всех в клубе", - заявил Мбаппе после матча.

Добавим, что за выход в финал Лиги чемпионов "ПСЖ" будет соревноваться с дортмундской "Боруссией".

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Лига чемпионов Килиан Мбаппе “ПСЖ”
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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