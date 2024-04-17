Мбаппе после победы над Барселоной: моя мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ

На "Монтжуике" каталонцам не удалось удержать свое преимущество после первого поединка. Удаление Араухо повлияло на игру хозяев, которые играли полтора тайма в меньшинстве. Весомую роль для победы "ПСЖ" сделал Килиан Мбаппе, который забил два гола в ворота "Барселоны".

"Я горжусь тем, что я здесь (в Париже) с первого дня. Моя гордость страдает не потому, что бывают хорошие и плохие времена. Гордость играть за этот клуб, представлять клуб столицы моей страны - это нечто особенное для меня, как для человека, который вырос здесь. Переживать такую ночь, как эта, как парижанин - это замечательно. Мы сделали еще один шаг вперед, но мы должны сохранять спокойствие. Моя мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Сегодня мы победили великолепную команду, и мы попытаемся попасть на "Уэмбли". Мы сыграли великолепный матч как команда, как коллектив. Мы работали шесть дней, начиная с первого матча, с мыслью о том, что мы сделаем это, что мы победим здесь. Это большой день для всех в клубе", - заявил Мбаппе после матча.

Добавим, что за выход в финал Лиги чемпионов "ПСЖ" будет соревноваться с дортмундской "Боруссией".