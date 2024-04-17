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Араухо может получить дополнительное наказание из-за показанного жеста после удаления

Лига Чемпионов
Обновлено

Уругваец может отделаться не только красной карточкой

Араухо может получить дополнительное наказание из-за показанного жеста после удаления

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Против защитника "Барселоны" Рональда Араухо могут быть введены дополнительные санкции.

Напомним, что игрок каталонцев получил прямую красную карточку на 29-й минуте ответного 1/4 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:4).

В социальных сетях были опубликованы фото, на которых видно, как после удаления Араухо сложил пальцы по одному в кулак, дав понять, что "Барселону" несправедливо ограбили.

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
17.04.2024 в 13:45
Тю, и шо?
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
17.04.2024 в 13:45
Тю, и шо?
Ответить
0
0

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