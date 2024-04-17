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Араухо может получить дополнительное наказание из-за показанного жеста после удаления
Уругваец может отделаться не только красной карточкой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Против защитника "Барселоны" Рональда Араухо могут быть введены дополнительные санкции.
Напомним, что игрок каталонцев получил прямую красную карточку на 29-й минуте ответного 1/4 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:4).
В социальных сетях были опубликованы фото, на которых видно, как после удаления Араухо сложил пальцы по одному в кулак, дав понять, что "Барселону" несправедливо ограбили.
???? | Fans think they've worked out the meaning of Ronald Araujo's gesture after red card vs PSG. pic.twitter.com/STgqk7us2Z— SPORTbible (@sportbible) April 16, 2024
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