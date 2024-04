Араухо может получить дополнительное наказание из-за показанного жеста после удаления

Против защитника "Барселоны" Рональда Араухо могут быть введены дополнительные санкции.

Напомним, что игрок каталонцев получил прямую красную карточку на 29-й минуте ответного 1/4 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:4).

В социальных сетях были опубликованы фото, на которых видно, как после удаления Араухо сложил пальцы по одному в кулак, дав понять, что "Барселону" несправедливо ограбили.

???? | Fans think they've worked out the meaning of Ronald Araujo's gesture after red card vs PSG. pic.twitter.com/STgqk7us2Z