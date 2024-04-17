Реал забил быстрый гол Сити в выездном матче ЛЧ. ВИДЕО

Сегодня, 17 апреля, продолжается ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Ман Сити" принимает "Реал" после ничьей в Мадриде 3:3.

Команды начали поединок осторожно, однако уже на 12-й минуте простая атака гостей стала голевой. После фланговой атаки Винисиус прострелил в штрафную, где Родриго первым ударом пробил во вратаря, однако сам же первый был на добивании. 0:1 на 12-й минуте матча.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.