Несмотря на уверенность Лунина. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити - Реал

Состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2023/24. После ничьей 3:3 в Мадриде, в Манчестере "МанСити" и "Реал" сыграли вничью 1:1. Игра перешла в серию пенальти, где два удара из пяти отразил украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.

Читайте также Лунин отразил два пенальти в серии против Манчестер Сити

"Реал" прошел дальше, выйдя в полуфинале на "Баварию".

В УЕФА назвали лучшего игрока матча, но им не стал Андрей Лунин. Несмотря на уверенность украинца, награду получил Феде Вальверде.

Читайте также Отбил два пенальти! Лунин получил лучшую оценку за матч Лиги Чемпионов против Манчестер Сити

Отметим, что в другом полуфинале Лиги чемпионов между собой сыграют ПСЖ и "Боруссия" (Дортмунд).