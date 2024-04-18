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Несмотря на уверенность Лунина. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити - Реал

Лига Чемпионов

Выбор не в пользу украинца

Несмотря на уверенность Лунина. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити - Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2023/24. После ничьей 3:3 в Мадриде, в Манчестере "МанСити" и "Реал" сыграли вничью 1:1. Игра перешла в серию пенальти, где два удара из пяти отразил украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.

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"Реал" прошел дальше, выйдя в полуфинале на "Баварию".

В УЕФА назвали лучшего игрока матча, но им не стал Андрей Лунин. Несмотря на уверенность украинца, награду получил Феде Вальверде.

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Отметим, что в другом полуфинале Лиги чемпионов между собой сыграют ПСЖ и "Боруссия" (Дортмунд).

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Федерико Вальверде Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
18.04.2024 в 02:04
Очевидно, чтобы не травмировать газпромовских папиков. Разница в оценках Вальверде и Лунина на whoscored просто космическая.
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Комментарии 3
Andrumas (Düsseldorf)
18.04.2024 в 02:04
Очевидно, чтобы не травмировать газпромовских папиков. Разница в оценках Вальверде и Лунина на whoscored просто космическая.
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:49
Бред!
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Justice (Львів)
18.04.2024 в 01:59
А чого чекати від тих газпромівських повій
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