Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несмотря на уверенность Лунина. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити - Реал
Выбор не в пользу украинца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2023/24. После ничьей 3:3 в Мадриде, в Манчестере "МанСити" и "Реал" сыграли вничью 1:1. Игра перешла в серию пенальти, где два удара из пяти отразил украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.
"Реал" прошел дальше, выйдя в полуфинале на "Баварию".
В УЕФА назвали лучшего игрока матча, но им не стал Андрей Лунин. Несмотря на уверенность украинца, награду получил Феде Вальверде.
Отметим, что в другом полуфинале Лиги чемпионов между собой сыграют ПСЖ и "Боруссия" (Дортмунд).
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- УПЛ. Минай - Динамо 1:3. Киев потерял контроль над игрой, но не победу
- Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
- Бавария - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Комментарии 3