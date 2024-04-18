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Лунин отразил два пенальти в серии против Манчестер Сити
Один из героев поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялся матч четвертьфинала Луги чемпионов 2023/24. "Манчестер Сити" играл против "Реала". Первый матч между этими командами завершился со счетом 3:3. В ответной игре соперники обменялись голами – 1:1.
По сумме двух матчей счет был 4:4. Матч перешел в серию пенальти.
Там одним из героев стал украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Он отразил два пенальти из пяти: от Бернарду Силвы и Матео Ковачича.
Благодаря победе "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет два матча против мюнхенской "Баварии".
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