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Манчестер Сити - Реал 1:1 (пен. 3:4) . Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

Лунин в послематчевой серии пенальти совершил два сейва

Манчестер Сити - Реал 1:1 (пен. 3:4) . Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" принимал "Реал" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. Матч закончился со счетом 1:1, общий счет - 4:4, в послематчевой серии пенальти победу одержала команда Анчелотти, 3:4 по пенальти. Украинец Андрей Лунин отстоял весь матч и отразил два пенальти, чем помог своей команде выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал".

Манчестер. "Etihas Stadium".

"Манчестер Сит" - "Реал" 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Родриго (12'), Де Брюйне (76')

Подметим, что лучшим игроком матча УЕФА признали Вальверде с оценкой 6.9, наш украинец получил оценку 9.5 от статистического портала WhoScorde.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
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artem06725 (Мариуполь)
18.04.2024 в 01:59
Животные из мегого вырезали 2 сейва Лунина. Безруклие за это ещё деньги получают
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Комментарии 1
artem06725 (Мариуполь)
18.04.2024 в 01:59
Животные из мегого вырезали 2 сейва Лунина. Безруклие за это ещё деньги получают
Ответить
0
0

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