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Манчестер Сити - Реал 1:1 (пен. 3:4) . Обзор матча и видео голов
Лунин в послематчевой серии пенальти совершил два сейва
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" принимал "Реал" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. Матч закончился со счетом 1:1, общий счет - 4:4, в послематчевой серии пенальти победу одержала команда Анчелотти, 3:4 по пенальти. Украинец Андрей Лунин отстоял весь матч и отразил два пенальти, чем помог своей команде выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.
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Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал".
Манчестер. "Etihas Stadium".
Голы: Родриго (12'), Де Брюйне (76')
Подметим, что лучшим игроком матча УЕФА признали Вальверде с оценкой 6.9, наш украинец получил оценку 9.5 от статистического портала WhoScorde.
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