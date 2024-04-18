Манчестер Сити - Реал 1:1 (пен. 3:4) . Обзор матча и видео голов

"Манчестер Сити" принимал "Реал" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. Матч закончился со счетом 1:1, общий счет - 4:4, в послематчевой серии пенальти победу одержала команда Анчелотти, 3:4 по пенальти. Украинец Андрей Лунин отстоял весь матч и отразил два пенальти, чем помог своей команде выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.

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Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал".

Манчестер. "Etihas Stadium".

"Манчестер Сит" - "Реал" 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Родриго (12'), Де Брюйне (76')

Подметим, что лучшим игроком матча УЕФА признали Вальверде с оценкой 6.9, наш украинец получил оценку 9.5 от статистического портала WhoScorde.