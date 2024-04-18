Анчелотти: Реал использовал единственный способ для победы. Я был уверен в Лунине

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ответный матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала верх над "Манчестер Сити" (1:1, пен. 4:3).

"Мы хорошо начали, вырвались вперед по счёту, но затем пришлось страдать и бороться. Мы действовали слишком низко, "Сити" больше контролировал мяч, как они это всегда и делают. Думаю, что мы защищались очень, очень хорошо.

Был только один способ уехать отсюда с нужным результатом - воспользоваться своим шансом. Мы это сделали, а затем отлично обороняться. Другого пути против "Сити" нет.

Серия пенальти – это как азартная игра, но я был уверен в игроках и в Лунине, который был очень спокоен. Мы также были удивлены Рюдигером, потому что в этом сезоне мы не слишком хорошо бьём пенальти, но в итоге все справились

Гвардиола? Он поздравил нас с проходом в следующий круг и пожелал нам удачи. Он - джентльмен. "Манчестер Сити" — джентельменский клуб", - цитирует Анчелотти Managing Madrid.