ПСЖ и Барселона устроили стычку на 60+ участников из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ

Выкрик Килиана Мбаппе привёл к масштабной стычке между футболистами "Пари Сен-Жермен" и "Барселоны" после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1). Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

"Это футбол, говорить нужно именно на поле", - сказал нападающий "ПСЖ" на испанском языке.

После этого группа игроков каталонского клуба последовали за ним в подтрибунное помещение и попытались выяснить отношения. Вскоре началась стычка, в которой имели место быть крики, толчки и взаимные оскорбления.

По информации источника, в стычке приняло участие более шестидесяти человек: футболисты, тренеры, их ассистенты и клубные охранники. Отмечается, что никто из участников не получил серьезных повреждений.