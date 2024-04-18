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ПСЖ и Барселона устроили стычку на 60+ участников из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ

Лига Чемпионов

Жарко было не только на поле

ПСЖ и Барселона устроили стычку на 60+ участников из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Выкрик Килиана Мбаппе привёл к масштабной стычке между футболистами "Пари Сен-Жермен" и "Барселоны" после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1). Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

"Это футбол, говорить нужно именно на поле", - сказал нападающий "ПСЖ" на испанском языке.

После этого группа игроков каталонского клуба последовали за ним в подтрибунное помещение и попытались выяснить отношения. Вскоре началась стычка, в которой имели место быть крики, толчки и взаимные оскорбления.

По информации источника, в стычке приняло участие более шестидесяти человек: футболисты, тренеры, их ассистенты и клубные охранники. Отмечается, что никто из участников не получил серьезных повреждений.

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Лига чемпионов Барселона драка Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе “ПСЖ”
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
18.04.2024 в 13:09
Тварь тупая черномазая. А шо ты "говорила" на поле в Париже, когда играли в равных составах? Тебя тварь продажная напрочь выключили Кунде и Араухо. А в большинстве ты конечно бык, ты герой великий.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
18.04.2024 в 13:09
Тварь тупая черномазая. А шо ты "говорила" на поле в Париже, когда играли в равных составах? Тебя тварь продажная напрочь выключили Кунде и Араухо. А в большинстве ты конечно бык, ты герой великий.
Ответить
0
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