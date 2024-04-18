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Сын Анчелотти - о выборе пенальтистов Реала: Вальверде очень устал, а Рюдигер - игрок с яйцами
Такие критерии тоже играют роль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, объяснил выбор пятёрки пенальтистов на серию пенальти в четвертьфинале ЛЧ против "Манчестер Сити".
"Когда оставалось четыре или пять минут, я начал думать. Беллингем - хороший пенальтист, Модрич - тоже, Васкес — отличный пенальтист. Начо обладает опытом и характером. К тому же, на тренировках мы видели, что он полон решимости пробивать пенальти. А Рюдигер - игрок с яйцами.
Пятым должен был бить Вальверде, но он сказал мне, что очень устал и, по правде говоря, он уже действительно был никакой. Поэтому мы решили, что бить должен Рюдигер. Решение о выборе пенальтистов принимает тренерский штаб", - приводит слова итальянца Mundo Deportivo.
Напомним, "Реал" выиграл серию пенальти со счётом 4:3.
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