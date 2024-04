Араухо - о критике Гюндогана после игры с ПСЖ: Я оставлю при себе своё мнение. Мои ценности надо уважать

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо отреагировал на слова своего одноклубника Илкая Гюндогана после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:4).

Напомним, после игры немецкий хавбек в интервью сказал, что на месте Араухо избежал бы получения красной карточки.

????❗️ Ronald Araújo on Gundogan’s comments on his red card after the PSG game: “I’d rather keep for myself what I really think…”.



“I have my own codes and values that I think you need to respect”. pic.twitter.com/ruEzGshnBi