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Араухо - о критике Гюндогана после игры с ПСЖ: Я оставлю при себе своё мнение. Мои ценности надо уважать

Лига Чемпионов
Обновлено

Назревает конфликт?

Араухо - о критике Гюндогана после игры с ПСЖ: Я оставлю при себе своё мнение. Мои ценности надо уважать

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Рональд Араухо отреагировал на слова своего одноклубника Илкая Гюндогана после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:4).

"Я лучше оставлю при себе то, что думаю. У меня есть свои собственные правила и ценности, которые, я думаю, нужно уважать", - приводит слова уругвайца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, после игры немецкий хавбек в интервью сказал, что на месте Араухо избежал бы получения красной карточки.

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Барселона Илкай Гюндоган Рональд Араухо
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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