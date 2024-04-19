Араухо - о критике Гюндогана после игры с ПСЖ: Я оставлю при себе своё мнение. Мои ценности надо уважать

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо отреагировал на слова своего одноклубника Илкая Гюндогана после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:4).

"Я лучше оставлю при себе то, что думаю. У меня есть свои собственные правила и ценности, которые, я думаю, нужно уважать", - приводит слова уругвайца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, после игры немецкий хавбек в интервью сказал, что на месте Араухо избежал бы получения красной карточки.