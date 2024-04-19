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Араухо - о критике Гюндогана после игры с ПСЖ: Я оставлю при себе своё мнение. Мои ценности надо уважать
Назревает конфликт?
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо отреагировал на
"Я лучше оставлю при себе то, что думаю. У меня есть свои собственные правила и ценности, которые, я думаю, нужно уважать", - приводит слова уругвайца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, после игры немецкий хавбек в интервью сказал, что на месте Араухо избежал бы получения красной карточки.
????❗️ Ronald Araújo on Gundogan’s comments on his red card after the PSG game: “I’d rather keep for myself what I really think…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2024
“I have my own codes and values that I think you need to respect”. pic.twitter.com/ruEzGshnBi
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