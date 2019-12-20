Клопп: Мы хотим изменить отношение к клубному чемпионату мира

Юрген Клопп, в преддверии финала клубного чемпионата мира, заявил, что его команда хочет изменить отношение болельщиков к турниру.

"Европейское мнение очень отличается от мнения всего мира. КЧМ не очень там ценится. Нам бы хотелось это изменить. Наши болельщики ждут нашей победы, но остальным просто все равно", - приводит слова немца ВВС.

В финале турнира "Ливерпуль" встретится с "Фламенго". Матч состоится завтра, начало игры в 19:30.

Напомним, ранее сообщалось, что клубный чемпионат мира претерпит кардинальных изменений.