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Мексиканский Монтеррей обыграл по пенальти Аль-Хиляль Луческу и завоевал бронзу клубного ЧМ

Клубный ЧМ
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"Монтеррей" побеждает в матче за 3-е место

Мексиканский Монтеррей обыграл по пенальти Аль-Хиляль Луческу и завоевал бронзу клубного ЧМ
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Только закончился матч за 3-е место на клубном чемпионате мира.

Мексиканский "Монтеррей" обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии по пенальти. Матч закончился со счетом 2:2. А в серии пенальти был сильнее мексиканский коллектив - 4:3.

По ходу игры мячем больше владел "Аль-Хиляль" - 60% владения. В свою очередь "Монтеррей" больше действовал на контратаках.

Счет в матче открыла команда под руководством Рэзвана Луческу (сына экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу) - на 35-й минуте матча отличился бразилец Карлос Эдуардо. Восстановил парирет в матче хавбек номинальных хозяев Артуро Гонсалес. Позже команды снова обменялись забитыми мячам - голы на свой счет записали Максимильяно Меса и Бафетимби Гомис, на 60-й и 66-й минуте матча соотвественно.

В серии пенальти оказался точнее именно "Монтеррей" - футболисты мексиканского клуба только однажды промазали с точки - Юган Васкес не попал в створ ворот.

Клубный чемпионат мира ФИФА, Катар

Матч за 3-е место

"Монтеррей" - "Аль-Хиляль" 2:2 (4:3 по пенальти)

Голы: Артуро Гонсалес 55, Максимильяно Меса 60 - Карлос Эдуардо 35, Бафетимби Гомис 66.

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В статье: Монтеррей Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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