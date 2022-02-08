Палмейрас – первый финалист Клубного чемпионата мира 2022

"Палмейрас" обыграл "Аль-Ахли" (2:0) и вышел в финал Клубного чемпионата мира 2022. "Челси" поборется за выход в финал завтра с "Аль-Хиляль".

ESTAMOS NA FINAL! ????

Com gols de Raphael Veiga e Dudu, vencemos o Al Ahly (EGY) e estamos na decisão do Mundial de Clubes! VAMOS JUNTOS PELO BI! ????#AvantiPalestra #PALxAHL#JuntosPeloBi pic.twitter.com/7xaIskWW6E — Palmeiras ???????????? (@Palmeiras) February 8, 2022

Турнир предусматривает матчи за 5-е и 3-е места, которые пройдут завтра и 12 февраля соответственно.

Мексиканский "Монтеррей" и эмиратская "Аль-Джазира" поборются за 5 место завтра в 15:30.

Напомним, что финал, как и матч за 3 место пройдет 12 февраля. Главный матч турнира начнется в 18:30 по киевскому времени, а бронзу разыграют в 15:00.