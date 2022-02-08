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Палмейрас – первый финалист Клубного чемпионата мира 2022

Клубный ЧМ
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Обыграли "Аль-Ахли"

Палмейрас – первый финалист Клубного чемпионата мира 2022

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"Палмейрас" обыграл "Аль-Ахли" (2:0) и вышел в финал Клубного чемпионата мира 2022. "Челси" поборется за выход в финал завтра с "Аль-Хиляль".

Турнир предусматривает матчи за 5-е и 3-е места, которые пройдут завтра и 12 февраля соответственно.

Мексиканский "Монтеррей" и эмиратская "Аль-Джазира" поборются за 5 место завтра в 15:30.

Напомним, что финал, как и матч за 3 место пройдет 12 февраля. Главный матч турнира начнется в 18:30 по киевскому времени, а бронзу разыграют в 15:00.

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В статье: Аль Ахли (Египет) Палмейрас (Сан-Паулу)
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