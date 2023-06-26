  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Клубный чемпионат мира 2023 впервые пройдет в Саудовской Аравии. Известны даты
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубный чемпионат мира 2023 впервые пройдет в Саудовской Аравии. Известны даты

Клубный ЧМ
(1 голосов)

Пока что в старом формате

Клубный чемпионат мира 2023 впервые пройдет в Саудовской Аравии. Известны даты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клубный чемпионат 2023 пройдет в Джидде, Саудовской Аравии. Решение было принято после визита делегации ФИФА в город для оценки текущей подготовки к турниру.

Турнир состоится с 12-го по 22-е декабря. Клубный чемпионат мира впервые пройдет в Саудовской Аравии.

"Тесно сотрудничая с ФИФА, мы готовы провести исключительный турнир и подарить незабываемые впечатления для игроков и болельщиков", – говорится в заявлении Ясира аль-Мишала, президента Федерации футбола Саудовской Аравии.

В турнире примет участие "Манчестер Сити", который завоевал Лигу чемпионов и будет представлять Европу. Азию представит японский клуб "Урава Ред Даймондс", также на турнире сыграют египетский "Аль-Ахли", мексиканский "Леон", новозеландский "Окленд Сити" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Также в турнире примет участие победитель Кубка Либертадорес ("Южная Америка"), который пока не определился.

Прошлый клубный чемпионат мира, который заявоевал мадридский "Реал", проводился в Марокко.

По теме
yellow-arrow
На Клубном ЧМ-2025 будет участвовать 12 команд из Европы. ФИФА назвала принципы доступа к турниру
yellow-arrow
Клубный чемпионат мира 2023 пройдет в Саудовской Аравии. Изменились даты проведения
yellow-arrow
Вингер Реала признан лучшим игроком КЧМ. Вальверде и Виетто – в тройке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА Клубный чемпионат мира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fifa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде