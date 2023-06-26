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Клубный чемпионат мира 2023 впервые пройдет в Саудовской Аравии. Известны даты
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клубный чемпионат 2023 пройдет в Джидде, Саудовской Аравии. Решение было принято после визита делегации ФИФА в город для оценки текущей подготовки к турниру.
Турнир состоится с 12-го по 22-е декабря. Клубный чемпионат мира впервые пройдет в Саудовской Аравии.
"Тесно сотрудничая с ФИФА, мы готовы провести исключительный турнир и подарить незабываемые впечатления для игроков и болельщиков", – говорится в заявлении Ясира аль-Мишала, президента Федерации футбола Саудовской Аравии.
В турнире примет участие "Манчестер Сити", который завоевал Лигу чемпионов и будет представлять Европу. Азию представит японский клуб "Урава Ред Даймондс", также на турнире сыграют египетский "Аль-Ахли", мексиканский "Леон", новозеландский "Окленд Сити" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
Также в турнире примет участие победитель Кубка Либертадорес ("Южная Америка"), который пока не определился.
Прошлый клубный чемпионат мира, который заявоевал мадридский "Реал", проводился в Марокко.
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