Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИФА раскрыла детали нового Клубного чемпионата мира. Известны большинство участников
Но действительно ли этот турнир нужен?
ФИФА официально сообщила о создании в 2025-м году обновленного Клубного чемпионата мира. Соревнования состоятся с 15 июня по 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах. В них будут участвовать клубы из каждой из шести конфедераций. Среди европейских клубов будут участвовать победители Лиги Чемпионов последних сезонов и другие лучшие команды согласно рейтингу УЕФА.
Список участников:
Африка: Аль-Ахли, Видад (+два еще не подтверждены)
Азия: Аль-Хиляль, Урава Ред Даймондс (+два еще не подтверждены)
Европа: Челси, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Интер, Порту, Бенфика (+ четыре еще не подтверждены)
Центральная и Северная Америка: Монтеррей, Сиэтл Саундерс, Леон (+ один еще не подтвержден)
Океания: Окленд Сити
Южная Америка: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (+ три еще не подтверждены)
MLS (страна-организатор): один еще не подтвержден.
Был утвержден такой формат соревнований: групповой этап, состоящий из восьми групп по четыре команды в группе, которые играют в формате одной игры по круговой системе; прямой одноматчевый плей-офф от 1/8 финала до финала. Игры за 3-е место не будет.
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
- Валерий Пересоляк: Нас удивило заявление Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев
- ФИФА планирует ввести обновленный Клубный чемпионат мира с участием последних победителей ЛЧ
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Комментарии 1