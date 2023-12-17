ФИФА раскрыла детали нового Клубного чемпионата мира. Известны большинство участников

ФИФА официально сообщила о создании в 2025-м году обновленного Клубного чемпионата мира. Соревнования состоятся с 15 июня по 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах. В них будут участвовать клубы из каждой из шести конфедераций. Среди европейских клубов будут участвовать победители Лиги Чемпионов последних сезонов и другие лучшие команды согласно рейтингу УЕФА.

Список участников:

Африка: Аль-Ахли, Видад (+два еще не подтверждены)

Азия: Аль-Хиляль, Урава Ред Даймондс (+два еще не подтверждены)

Европа: Челси, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Интер, Порту, Бенфика (+ четыре еще не подтверждены)

Центральная и Северная Америка: Монтеррей, Сиэтл Саундерс, Леон (+ один еще не подтвержден)

Океания: Окленд Сити

Южная Америка: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (+ три еще не подтверждены)

MLS (страна-организатор): один еще не подтвержден.

Был утвержден такой формат соревнований: групповой этап, состоящий из восьми групп по четыре команды в группе, которые играют в формате одной игры по круговой системе; прямой одноматчевый плей-офф от 1/8 финала до финала. Игры за 3-е место не будет.