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ФИФА не планирует приглашать Барселону на Клубный чемпионат мира-2025
Организация имеет с клубом противоположные взгляды на дальнейшее развитие футбола
Фото: twitter.com/FCBarcelona
ФИФА пока не рассматривает участие "Барселоны" на Клубном чемпионате мира-2025. Об этом сообщает Sport.es.
Турнир должен пройти в США. На этом соревновании Ла Лига может быть представлена только двумя командами. "Реал" уже получил приглашение на КЧС, как победитель Лиги чемпионов 21/22. Для Примеры остается только одно вакантное место.
Однако ФИФА не планирует приглашать "блауграну" из-за напряженности в отношениях организации и клуба. В том числе она вызвана поддержкой руководством каталонцев проекта Суперлиги.
Обновленный формат клубного Мундиаля предполагает участие 32 команд. Европу будут представлять 12 коллективов, Южную Америку – шесть, КОНКАКАФ, Азию и Африку – по четыре, а Океанию – одна.
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