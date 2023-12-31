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ФИФА не планирует приглашать Барселону на Клубный чемпионат мира-2025

Клубный ЧМ

Организация имеет с клубом противоположные взгляды на дальнейшее развитие футбола

ФИФА не планирует приглашать Барселону на Клубный чемпионат мира-2025

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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ФИФА пока не рассматривает участие "Барселоны" на Клубном чемпионате мира-2025. Об этом сообщает Sport.es.

Турнир должен пройти в США. На этом соревновании Ла Лига может быть представлена только двумя командами. "Реал" уже получил приглашение на КЧС, как победитель Лиги чемпионов 21/22. Для Примеры остается только одно вакантное место.

Однако ФИФА не планирует приглашать "блауграну" из-за напряженности в отношениях организации и клуба. В том числе она вызвана поддержкой руководством каталонцев проекта Суперлиги.

Обновленный формат клубного Мундиаля предполагает участие 32 команд. Европу будут представлять 12 коллективов, Южную Америку – шесть, КОНКАКАФ, Азию и Африку – по четыре, а Океанию – одна.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Максим Кучер
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