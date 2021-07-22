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Максимов - о матче с КуПС: Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне

Лига конференций
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Игра состоится сегодня в 19:00

Максимов - о матче с КуПС: Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился мыслями о предстоящей игре с "КуПС" в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

"Мы целый год играли для того, чтобы получить право выйти к этому евротурниру. И вот, наконец, начало! Мы проделали огромную работу на сборах, ребята уже горят желанием выйти на поле и проверить себя на фоне команд хорошего европейского уровня. Задачи, у нас, что у команды "КуПС", пожалуй, одинаковые, все хотят пройти в следующий раунд.

Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне, а потом все по плану. Мы видели обе игры финнов против армянского "Ноа". Все тщательно проанализировали. У них есть свои сильные стороны, но мы знаем, что с этим делать", - сказал Максимов.

Напомним, что поединок "КуПС" - "Ворскла" состоится сегодня, 22 июля. Начало - в 19:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов КуПС (Куопио)
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Источник:
ФК Ворскла

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