Максимов - о матче с КуПС: Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился мыслями о предстоящей игре с "КуПС" в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

"Мы целый год играли для того, чтобы получить право выйти к этому евротурниру. И вот, наконец, начало! Мы проделали огромную работу на сборах, ребята уже горят желанием выйти на поле и проверить себя на фоне команд хорошего европейского уровня. Задачи, у нас, что у команды "КуПС", пожалуй, одинаковые, все хотят пройти в следующий раунд.

Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне, а потом все по плану. Мы видели обе игры финнов против армянского "Ноа". Все тщательно проанализировали. У них есть свои сильные стороны, но мы знаем, что с этим делать", - сказал Максимов.