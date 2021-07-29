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Ворскла пропустила в 5-й раз в компенсированное время в еврокубках

Лига конференций
(2 голосов)

Ужасная традиция полтавчан

Ворскла пропустила в 5-й раз в компенсированное время в еврокубках

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" дома принимает финский КуПС. В концовке основного времени подопечные Юрия Максимова пропустили второй мяч - команда из Кипра перевела поединок в экстра-таймы.

Таким образом, полтавчане в 5-й раз в своей истории пропустили в компенсированное время.

  • 06.08.2015 "Жилина" Жилина - 3:1 Е.Ткачук Волешак 90+1'
  • 04.10.2018 "Спортинг" Лиссабон - 1:2 Жоване Кабрал Шуст 90+3'
  • 04.10.2018 "Спортинг" Лиссабон - 1:2 Фреди Монтеро Шуст 90+1'
  • 22.07.2021 "КуПС" Кипр 2:2 Диого Томас 90+7
  • 29.07.2021 "КуПС" Кипр - 2:2 Урхо Ниссиля 90+3
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В статье: Ворскла (Полтава)
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Комментарии (5)
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Dima Stetsko (Киів)
29.07.2021 в 21:42
Команда лузерів. Футболісти міняється - лузерство залишається
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:33
КуПс Лімассол?))
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0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 21:32
"Команді з Кіпру" - фізкульт-привіт!
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+2
0
artem06725 (Мариуполь)
29.07.2021 в 21:26
Серьезный уровень команды, сразу видно.
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+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
29.07.2021 в 21:23
Позор
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+3
0


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