Ворскла пропустила в 5-й раз в компенсированное время в еврокубках

В рамках ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" дома принимает финский КуПС. В концовке основного времени подопечные Юрия Максимова пропустили второй мяч - команда из Кипра перевела поединок в экстра-таймы.

Таким образом, полтавчане в 5-й раз в своей истории пропустили в компенсированное время.