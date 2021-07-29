Ворскла пропустила в 5-й раз в компенсированное время в еврокубках
Ужасная традиция полтавчан
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
В рамках ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" дома принимает финский КуПС. В концовке основного времени подопечные Юрия Максимова пропустили второй мяч - команда из Кипра перевела поединок в экстра-таймы.
Таким образом, полтавчане в 5-й раз в своей истории пропустили в компенсированное время.
- 06.08.2015 "Жилина" Жилина - 3:1 Е.Ткачук Волешак 90+1'
- 04.10.2018 "Спортинг" Лиссабон - 1:2 Жоване Кабрал Шуст 90+3'
- 04.10.2018 "Спортинг" Лиссабон - 1:2 Фреди Монтеро Шуст 90+1'
- 22.07.2021 "КуПС" Кипр 2:2 Диого Томас 90+7
- 29.07.2021 "КуПС" Кипр - 2:2 Урхо Ниссиля 90+3
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