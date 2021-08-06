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Костышин о матче Лиги Конференций: Ничья - плохой результат

Лига конференций
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(3 голосов)

Специалист остался недоволен результатом встречи

Костышин о матче Лиги Конференций: Ничья - плохой результат

Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин высказался о ничьей с карагандинским "Шахтером" (0:0) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

"Ничья – плохой результат. Дома нужно побеждать и делать задел перед гостевым матчем. По тому, как развивалась игра, счет справедлив. Может, не 0:0 – "Шахтер" тоже имел много моментов, у нас были возможности. Мы начали очень хорошо, но, когда нас начали продавливать, мы терялись. Разговоры в перерыве, можно сказать, поменяли ход игры. На второй тайм вышла другая команда.

Вы видели мою реакцию – в конце первого тайма бежал к своим футболистам, а не к судье. Апеллировал к ним. Всем досталось – они проигрывали эпизоды... Все к этому шло – мы начали проигрывать борьбу, где силен "Шахтер". Мы на этом акцентировали, к этому готовились. Футбол у них вертикальный, подгружают, пас – прострел, несутся. Сложный матч. Первый тайм сыграли – будет второй.

Не хочу скидывать на психологию – надо разбираться, смотреть видео. Но, когда соперник создал 1-2 момента, мы занервничали. До 25-й минуты соперник не подходил к воротам – мне казалось, так будет и дальше. Они выдержали наш натиск и начали создавать моменты более острые, чем у нас. Второй тайм – благодаря заменам, вышли более скоростные, резкие... В принципе, повторилось то, что в матче с "Металлистом-1925" (1:0) неделю назад.

Чего не хватило? В конце было много моментов, соперник остался в меньшинстве, не знаю. Не хочу акцентировать на том, что не хватило мастерства. Да, чтобы забить, нужно мастерство – моментов было достаточно, но был либо слабый удар, либо мимо ворот. Может, у Диего – бил на исполнение, но так получилось, что попал в штангу", - сказал Костышин.

Напомним, что ответная игра "Шахтер" - "Колос" состоится 10 августа в Казахстане в 17:00.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
06.08.2021 в 09:06
Это у Ворсклы "плохой" результат - они УЖЕ вылетели. Это болельщики недовольны, а тебе не плакаться, а ситуацию выручать ...
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+1
0
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 08:13
Слабый уровень игроков просто.Разве Лысенко,Богданов могут забить гол???
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+1
-1
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2.dc (Николаев)
06.08.2021 в 09:48
( ... могут ... в УПЛе ... изредка ...
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0
0


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