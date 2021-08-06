Костышин о матче Лиги Конференций: Ничья - плохой результат

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин высказался о ничьей с карагандинским "Шахтером" (0:0) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

"Ничья – плохой результат. Дома нужно побеждать и делать задел перед гостевым матчем. По тому, как развивалась игра, счет справедлив. Может, не 0:0 – "Шахтер" тоже имел много моментов, у нас были возможности. Мы начали очень хорошо, но, когда нас начали продавливать, мы терялись. Разговоры в перерыве, можно сказать, поменяли ход игры. На второй тайм вышла другая команда.

Вы видели мою реакцию – в конце первого тайма бежал к своим футболистам, а не к судье. Апеллировал к ним. Всем досталось – они проигрывали эпизоды... Все к этому шло – мы начали проигрывать борьбу, где силен "Шахтер". Мы на этом акцентировали, к этому готовились. Футбол у них вертикальный, подгружают, пас – прострел, несутся. Сложный матч. Первый тайм сыграли – будет второй.

Не хочу скидывать на психологию – надо разбираться, смотреть видео. Но, когда соперник создал 1-2 момента, мы занервничали. До 25-й минуты соперник не подходил к воротам – мне казалось, так будет и дальше. Они выдержали наш натиск и начали создавать моменты более острые, чем у нас. Второй тайм – благодаря заменам, вышли более скоростные, резкие... В принципе, повторилось то, что в матче с "Металлистом-1925" (1:0) неделю назад.

Чего не хватило? В конце было много моментов, соперник остался в меньшинстве, не знаю. Не хочу акцентировать на том, что не хватило мастерства. Да, чтобы забить, нужно мастерство – моментов было достаточно, но был либо слабый удар, либо мимо ворот. Может, у Диего – бил на исполнение, но так получилось, что попал в штангу", - сказал Костышин.