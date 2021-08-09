Тренер для сборной и наши перспективы в еврокубках | UA-Футбол Talk # 1

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу. Встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

- Андрей Павелко до сих пор не нашел тренера для сборной Украины. Почему ушел Шевченко? Действительно ли Ребров - лучший кандидат?

- Чем запомнился третий тур УПЛ? Почему Динамо побеждает и без Луческу, а Шахтер даже после смены тренера проигрывает?

- Что ожидает Шахтер и Колос на новой еврокубковой неделе? Выйдут ли обе наши команды в следующий раунд ЛЧ и ЛК?

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко