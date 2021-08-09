  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Тренер для сборной и наши перспективы в еврокубках | UA-Футбол Talk # 1
В тренде

Тренер для сборной и наши перспективы в еврокубках | UA-Футбол Talk # 1

Лига конференций
(1 голосов)

Включайте сегодня сразу после матча УПЛ Десна - Ингулец

Тренер для сборной и наши перспективы в еврокубках | UA-Футбол Talk # 1

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу. Встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

- Андрей Павелко до сих пор не нашел тренера для сборной Украины. Почему ушел Шевченко? Действительно ли Ребров - лучший кандидат?
- Чем запомнился третий тур УПЛ? Почему Динамо побеждает и без Луческу, а Шахтер даже после смены тренера проигрывает?
- Что ожидает Шахтер и Колос на новой еврокубковой неделе? Выйдут ли обе наши команды в следующий раунд ЛЧ и ЛК?

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...