Тренер для сборной и наши перспективы в еврокубках | UA-Футбол Talk # 1
Включайте сегодня сразу после матча УПЛ Десна - Ингулец
Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу. Встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.
- Андрей Павелко до сих пор не нашел тренера для сборной Украины. Почему ушел Шевченко? Действительно ли Ребров - лучший кандидат?
- Чем запомнился третий тур УПЛ? Почему Динамо побеждает и без Луческу, а Шахтер даже после смены тренера проигрывает?
- Что ожидает Шахтер и Колос на новой еврокубковой неделе? Выйдут ли обе наши команды в следующий раунд ЛЧ и ЛК?
Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко
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