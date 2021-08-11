Юрий Бакалов: Психология – великая наука, вратарь Шахтера гипнотизировал игроков Колоса

Экс-главный тренер киевского "Арсенала", "Львова", "Руха" Юрий Бакалов прокомментировал ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций "Шахтер" - "Колос". Коваливцы вновь сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти уступили 1:3.

- После первой игры Вячеслав Грозный в комментарии нашему изданию сказал: "Ничья на выезде может привести к серии послематчевых пенальти, а у соперника хороший вратарь Игорь Щацкий уверенно действующий при 11-метровых ударах". Как в воду глядел.

- Не удивительно его предсказание, ведь он работал в "Шахтере", и знает возможности многих игроков, тем более Щацкого. И не нужно забывать, перед этим раундом команда из Караганды именно по пенальти выбила румынский "Стяуа". "Колосу" не нужно было доводить игру до пенальти. Вы обратили внимание, как вратарь перед ударом брал мяч в руки, гипнотизировал бьющего игрока, "пожирая" его глазами, и отдавал мяч. И после этого "тащил" удары! На эту уловку попались и Нуриев, и Чурко, когда смотрели ему в глаза, а вратарь им в ответ улыбался. Психология - это великая наука! В футболе каждая мелочь играет большую роль. А вот Волынец не применял такие трюки. Хотя если вспомнить матч против донецкого "Шахтера" в прошедшем чемпионате, то наш вратарь из трех пенальти парировал два, и он считался мастером по отражению ударов с "точки". Но это был не его день, как, впрочем, и всей команды.

- Тем более обидно, ведь "Колос" после такого длительного перелета, играя на искусственном поле, выглядел предпочтительнее "Шахтера".

- Я до игры говорил, что моментов у команд будет мало, и кто сможет реализовать хотя бы полумомент, тот и выиграет. "Шахтер" сыграл грамотно, отдал инициативу, пожалуйста, атакуйте, тратьте силы, а мы сыграем на контратаках. Анализируя первую игру в Коваливке, соперник понял, что позиционная игра - это не сильная сторона "Колоса". Первые 20 минут коваливцы превосходили соперника, имели прекрасный шанс забить, и реализуй его, то пошла бы другая игра. А во второй половине первого тайма "Шахтер" отодвинул игру от своих ворот, перехватил преимущество, но ничего угрожающего не создал. Одна опасная атака только лишь на 45-й минуте, но удар выше ворот. Это говорит о том, что ни одна команда не имела эффективности в позиционных атаках. Не было разрезающих передач, не было остроты, и все сводилось к банальным навесам в штрафную, где шла борьба, за счет этого создавались какие-то полумоменты.

- Были опасения, что "Колос" на искусственном поле может физически подсесть. Но выдержали все 120 минут матча.

- По движению никаких претензий нет. Наставник коваливцев Костышин в средине второго тайма провел эффективные замены, и выход Чурко и Лысенко усилил и освежил игру команды. А вот в экстратайме во второй 15-минутке "Шахтер" был активнее. Нужно отметить, две команды в функциональном плане выглядели здорово. Другое дело, есть вопросы в плане креативности и созидательности, команды создали очень мало моментов. Оба коллектива приблизительно играли в один и тот же футбол. Поэтому после первой игры шансы оставались 50 на 50, они же были и в течение ответного поединка, а в серии 11метровых многое решает психология. Именно этот компонент оказался решающим, и у вратаря соперника он оказался выше, чем у бьющих. У "Шахтера" пробивали футболисты, отыгравшие четыре тайма. А вот у нас Нуриев и Чурко били "свежими" ногами, но проиграли в мастерстве вратарю. Жаль, что два клуба вылетели так рано, и мы недосчитаемся ценных баллов в копилку украинского футбола.