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Моуриньо приедет в Запорожье. Заря узнала соперников в Лиге конференций

Лига конференций
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(5 голосов)

А еще болгары и норвежцы

Моуриньо приедет в Запорожье. Заря узнала соперников в Лиге конференций

фото - UEFA

UA-Футбол
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В пятницу, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций - нового турнира, который внедрил УЕФА с сезона 2021-22.

В групповом этапе примут участие 32 команды, среди них и представитель Украины - луганская "Заря", которая не смогла пройти квалификацию Лиги Европы. Все команды согласно рейтингу были разделены на четыре корзины. Было сформировано восемь групп - по одной команде из каждой корзины в группе. Из каждой группы в плей-офф (1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал) выйдет по две лучшие команды. Финал состоится в столице Албании Тиране.

"Заря" попала в группу С, в которой сыграет с итальянской "Ромой", болгарским ЦСКА-София, занявшим третье место в прошлом чемпионате Болгарии, а также чемпионом Норвегии "Бодо-Глимт", который в квалификации ЛЧ уступил варшавской "Легии", а в квалификации ЛК прошел косовскую "Приштину" и литовский "Жальгирис".

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Група А

ЛАСК
"Маккаби" Т.-А.
"Алашкерт"
ХИК

Група В

"Гент"
"Партизан"
"Флора"
"Анортосис"

Група С

"Рома"
"Заря"
ЦСКА-София
"Бодо-Глимт"

Група D

АЗ
"Клуж"
"Яблонец"
"Рандерс"

Група E

"Славия"
"Фейеноорд"
"Унион Берлин"
"Маккаби" Х

Група F

"Копенгаген"
ПАОК
"Слован"
"Линкольн"

Група G

"Тоттенхэм"
"Ренн"
"Витесс"
"Мура"

Група H

"Базель"
"Карабах"
"Кайрат"
"Омония"

Базовые даты туров:

  • 16 сентября
  • 30 сентября
  • 21 октября
  • 4 ноября
  • 25 ноября
  • 9 декабря

Матчи будут начинаться в 19:45 или в 22:00.

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В статье: Лига конференций
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Комментарии (49)
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Viktor Ivanjvich
27.08.2021 в 16:47
НЕТ СЛОВ-не везет опять ЗАРЕ
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0
0
cucumber (Киев)
27.08.2021 в 16:44
Колгоспу з головою Скрипником гомон. Так як вони грали з Рапідом гарантовано 4 місце в групі, вони будут поставлять очки іншим, а нам будут обіцяти, що наступного разу..., и так з року в рік. вася огурцов
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0
0
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Viktor Ivanjvich
27.08.2021 в 16:45
посмотрим и не только на ЗАРЮ
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
27.08.2021 в 16:25
последнее место в группе.
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0
-1
code906 (Kiev)
27.08.2021 в 16:22
Вот это прикол.
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0
0
аалекс ( Крым)
27.08.2021 в 16:13
Команда становится сильнее, играя с с равными или более сильными соперниками. А если ныть и желать слабаков, то нужно попросить УЕФА придумать для нас ещё более никчёмный турнир. Удачи Заре. Если есть характер, то смогут пройти в плей-офф.
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+2
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
27.08.2021 в 16:08
Если Зоря наберёт форму до начала турнира то 2 место должны брать. Но на сегодняшний день аутсайдеры группы.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.08.2021 в 15:42
Идеально!
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+2
-1
Dortmund 09 (Киев)
27.08.2021 в 15:38
Ну Рома все понимают, даже смешанный состав. Буде-Глимт это второй Рапид только чуть проще. ЦСКА София.... даже при Юрченко, Русине и Михайличенко были сложности с этим клубом.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 15:48
ЦСКА-Софія - це ще один "Рапід", може теж, чуть проще, але... 3:0 вчора Плзню відвалили, причому, третій гол в овертаймі в меншості...
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+1
-1
Dortmund 09 (Киев)
27.08.2021 в 15:56
Ну тогда да... будет тяжело. Может аккуратно на контратаках с этими соперниками сыграют, а то с атакующим ромбом что то не заходит никак.
0
0
белорус (Киев)
27.08.2021 в 15:33
самая левая группа у наших конкурентов по таблице - ЛАСКа
Ответить
+2
0
Дядько Петро (Волинь)
27.08.2021 в 15:31
турнір для лузерів., хоча, якщо би перші місця змогли грати в плей -оф наприклад з другою командою з ЛЄ то було би цікавіше. а так колхоз
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0
-1
Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 15:24
за 2-3 место можно бороться, но учитывая как заря играет, то могут и 4 занять.
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+1
-1
alexfc (Киев)
27.08.2021 в 15:27
Прям мою місль озвучил. От деревянных все можно ожидать. Этот кубок создан для Ромы и Тотенхема. Понятно что до финала оба будут играть дублем.даже Моуриньо может не прилететь)Но и дубль дрюкнет Зарю. Главное чтоб это не получилось ещё и у болгар, с норвежцами
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+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
27.08.2021 в 15:20
Рома - самая сильная из представленных здесь команд. Заре тоже не повезло с жеребьевкой.
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+1
0
Іван С (Луцьк)
27.08.2021 в 15:37
Чувак, поражаюсь с твоих комментов. Один Кейн как полРомы стоит.
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 15:59
топовый ты ыксперт, самый стильный в этом списке это Тотхем, и только потом уже Рома идёт.
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
27.08.2021 в 15:20
Судя по комментариям на Рому мы даже выходить не будем, это команда богов приедет, лучше получить техническое поражение 0:3. ЦСКА София это машина, с которой вероятней всего будет нереально. Что ж, остается обсудить - потянем мы хоть как-то сыграть с Бодо Глимтом. Хватит ли у нас духу, настроя, волевых качеств, мастерства футбольного в конце в концов, чтоб им противостоять. Такое чувство, что и наш футбол идет ко дну и наша самооценка и вера в достойную игру, ну хотя бы, тоже катится туда же. Заря если б не тупила и половину реализовала то еще б в Вене она вынесла этот некчемный Рапид и дома не волочила б ноги с опущенными головами. Как-то настрой всеобщий надо менять, а то мы себя загоним...
Ответить
+2
-3
Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 16:01
этот настрой создали сначала Колос с Ворсклой, а потом и заря своей игрой. По этому никто не верит в результат от зари, и это не вина болельшиков, что колхоз позорится.
Ответить
0
0
Jovan Markoski
27.08.2021 в 15:06
Заря со 2 места должна выходить
Ответить
+7
0
Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 15:05
A,B,E,H- Какие то шаровые грппы
Ответить
0
0
Wolodya (Тернопіль)
27.08.2021 в 15:04
Ух і групка в Зорі, чиста ЛЄ...Рівень ЛК тоже не хілєнький... Друге місце можна посідати)
Ответить
+3
0
Mexxxxx (Просяная)
27.08.2021 в 15:00
ЦСКА София и Бодо Глимт тоже не такие? Лучше уже не выбрать, для второго места за голову.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
27.08.2021 в 15:01
ну ЦСКА не самый слабый. были и слабее
Ответить
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
27.08.2021 в 15:04
Люди, вы что, третья команда чемпионата Болгарии и мы ее должны рассматривать, как нам ровню и придется драться. Лучше сняться с этих Лиг, и самим не позориться и наш менталитет, и без того трусливый и запуганный вечно, до конца не уничтожать
+3
0
avatar
СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 15:04
С ЦСКА будет сложно. Они нехило в отборе рубались
Ответить
+3
-3
Wolodya (Тернопіль)
27.08.2021 в 15:05
це так, Пльзень пройшли, а то вам не хухри мухри
0
0
Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 15:05
Да, это так
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
27.08.2021 в 15:09
Ну в принципе такой гранд как Пльзень по зубам только Барселоне или Реалу, то наверное это показатель
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
27.08.2021 в 15:11
цска Пльзень дома вынесли в одну калитку
Ответить
+1
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 15:50
І Пльзень - це "показатель", це ще один "Рапід"...
0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 15:00
Расслабьтесь, итальяшки ЛЕ сливали часто, ибо им непрестижно, на ЛК думаю вообще забьют
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.08.2021 в 15:01
а молодые будут играть с большой отдачей
Ответить
0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 15:07
Ну молодняк уже надо обыгрывать
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
27.08.2021 в 15:17
а у молодянка и резервистов мастерсства побольше будет.
0
0
Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 15:27
Даже дубль Ромы вынесет всех в своей группе. Да и Моуринью захочет взять новый кубок.
Ответить
+1
-1
Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 15:00
С Болгарами нужно рубится за 2 е место.
Ответить
+2
-1
Wolodya (Тернопіль)
27.08.2021 в 15:06
Норвежці посильніш болгар будуть
Ответить
0
-2
Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 15:00
Рома, ну всё. Досвидание.
Ответить
+1
0
Wolodya (Тернопіль)
27.08.2021 в 15:06
Ахахах, первое место им гарантировано.
Ответить
+1
0
Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 14:59
Мда:Рома -1 номер посева из своей корзиныЦСКА София 2 номер посева из своей корзиныну хоть с 4й корзине выпали 2е с конца
Ответить
0
0
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СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 14:58
Очень не хотелось болгаров. У них там непростая команда, будет тяжело
Ответить
+2
-3
Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 14:55
Хуже только Рену
Ответить
+2
-1
Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 14:54
Зоре везет как утоплиникам
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
27.08.2021 в 14:53
Рома? ну понятно
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
27.08.2021 в 14:45
ну і де цей онлайн ??
Ответить
+1
0
Дядько Петро (Волинь)
27.08.2021 в 14:40
я б на місці Роми чи Тоттенхейма взагалі би відмовився вд участі, . але не можна, значить буде грати молодняк.
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0
-2
Wolodya (Тернопіль)
27.08.2021 в 15:08
звичайно, нащо відмовлятись, коли можна молодь виставляти, а основу вже виставлять на пів фінал і фінал, хоча з Пасушем в другому матчі і Кейн грав...)
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0
0


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