Моуриньо приедет в Запорожье. Заря узнала соперников в Лиге конференций

В пятницу, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций - нового турнира, который внедрил УЕФА с сезона 2021-22.

В групповом этапе примут участие 32 команды, среди них и представитель Украины - луганская "Заря", которая не смогла пройти квалификацию Лиги Европы. Все команды согласно рейтингу были разделены на четыре корзины. Было сформировано восемь групп - по одной команде из каждой корзины в группе. Из каждой группы в плей-офф (1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал) выйдет по две лучшие команды. Финал состоится в столице Албании Тиране.

"Заря" попала в группу С, в которой сыграет с итальянской "Ромой", болгарским ЦСКА-София, занявшим третье место в прошлом чемпионате Болгарии, а также чемпионом Норвегии "Бодо-Глимт", который в квалификации ЛЧ уступил варшавской "Легии", а в квалификации ЛК прошел косовскую "Приштину" и литовский "Жальгирис".

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Група А ЛАСК

"Маккаби" Т.-А.

"Алашкерт"

ХИК Група В "Гент"

"Партизан"

"Флора"

"Анортосис" Група С "Рома"

"Заря"

ЦСКА-София

"Бодо-Глимт" Група D АЗ

"Клуж"

"Яблонец"

"Рандерс" Група E "Славия"

"Фейеноорд"

"Унион Берлин"

"Маккаби" Х Група F "Копенгаген"

ПАОК

"Слован"

"Линкольн" Група G "Тоттенхэм"

"Ренн"

"Витесс"

"Мура" Група H "Базель"

"Карабах"

"Кайрат"

"Омония"

Базовые даты туров:

16 сентября

30 сентября

21 октября

4 ноября

25 ноября

9 декабря

Матчи будут начинаться в 19:45 или в 22:00.