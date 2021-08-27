Моуриньо приедет в Запорожье. Заря узнала соперников в Лиге конференций
А еще болгары и норвежцы
фото - UEFA
В пятницу, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций - нового турнира, который внедрил УЕФА с сезона 2021-22.
В групповом этапе примут участие 32 команды, среди них и представитель Украины - луганская "Заря", которая не смогла пройти квалификацию Лиги Европы. Все команды согласно рейтингу были разделены на четыре корзины. Было сформировано восемь групп - по одной команде из каждой корзины в группе. Из каждой группы в плей-офф (1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал) выйдет по две лучшие команды. Финал состоится в столице Албании Тиране.
"Заря" попала в группу С, в которой сыграет с итальянской "Ромой", болгарским ЦСКА-София, занявшим третье место в прошлом чемпионате Болгарии, а также чемпионом Норвегии "Бодо-Глимт", который в квалификации ЛЧ уступил варшавской "Легии", а в квалификации ЛК прошел косовскую "Приштину" и литовский "Жальгирис".
Результаты жеребьевки Лиги конференций
|
Група А
ЛАСК
|
Група В
"Гент"
|
Група С
"Рома"
|
Група D
АЗ
|
Група E
"Славия"
|
Група F
"Копенгаген"
|
Група G
"Тоттенхэм"
|
Група H
"Базель"
Базовые даты туров:
- 16 сентября
- 30 сентября
- 21 октября
- 4 ноября
- 25 ноября
- 9 декабря
Матчи будут начинаться в 19:45 или в 22:00.
Популярное сейчас
- Главный тренер Антверпена пришел голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы
- Роналду забрал свои вещи с тренировочной базы Ювентуса
- Заря попала во вторую корзину Лиги конференций. Жеребьевка уже сегодня
- ЛК. Эпичное возвращение Харри Кейна и убедительный Карабах
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО