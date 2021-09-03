Заря опубликовала заявку на матчи группового этапа Лиги конференций
В списке Виктора Скрипника 23 футболиста
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" сформировала заявку на матчи группового раунда Лиги конференций.
Вратари: Никита Шевченко, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Дмитрий Мацапура (по списку Б)
Защитники: Денис Фаворов, Максим Имереков, Леовижилдо, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб
Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина
Нападающие: Александр Гладкий, Артем Громов, Рэймонд Овусу-Фримпонг, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захеди, Даниил Алефиренко (по списку Б)
Напомним, луганская "Заря" сыграет в одной группе с "Ромой", софийским "ЦСКА" и "Буде-Глимтом".
Популярное сейчас
- Не нужен Луческу. Форварда Динамо отправят в аренду в Ворсклу - источник
- "Был немного в шоке". Харатин - о переходе в Легию
- Венгрия - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча
- Скрипник о группе ЛК: Пока что все ровно, а там будем стараться, играть
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО