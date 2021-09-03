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Заря опубликовала заявку на матчи группового этапа Лиги конференций

Лига конференций
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В списке Виктора Скрипника 23 футболиста

Заря опубликовала заявку на матчи группового этапа Лиги конференций

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" сформировала заявку на матчи группового раунда Лиги конференций.

Вратари: Никита Шевченко, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Дмитрий Мацапура (по списку Б)

Защитники: Денис Фаворов, Максим Имереков, Леовижилдо, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб

Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина

Нападающие: Александр Гладкий, Артем Громов, Рэймонд Овусу-Фримпонг, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захеди, Даниил Алефиренко (по списку Б)

Напомним, луганская "Заря" сыграет в одной группе с "Ромой", софийским "ЦСКА" и "Буде-Глимтом".

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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