0:2. 0:3. Рома за 2 минуты забивает два гола в ворота Зари – Видео
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"Рома" гарантировала себе три очка тремя забитыми мячами в ворота "Зари". Луганчане опускаются на 4 место в турнирной таблице группы Лиги конференций. Мало шансов на выход.
Сначала, после подачи углового от Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте скинул мяч в штрафной Крису Смоллингу, которой воткнул мяч в сетку. 0:2.
И уже через 2 минуты Мацапура вновь вынимал мяч из ворот. Тэмми Абрахам оказался 1 на 1 с голкипером и реализовал момент отличным ударом. 0:3.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 21:52
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