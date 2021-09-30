0:2. 0:3. Рома за 2 минуты забивает два гола в ворота Зари – Видео

"Рома" гарантировала себе три очка тремя забитыми мячами в ворота "Зари". Луганчане опускаются на 4 место в турнирной таблице группы Лиги конференций. Мало шансов на выход.

Сначала, после подачи углового от Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте скинул мяч в штрафной Крису Смоллингу, которой воткнул мяч в сетку. 0:2.

И уже через 2 минуты Мацапура вновь вынимал мяч из ворот. Тэмми Абрахам оказался 1 на 1 с голкипером и реализовал момент отличным ударом. 0:3.