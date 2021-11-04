Заря против исторически удобного соперника – шанс вмешаться в борьбу за евровесну и бонусные очки в ТК
Анонс матчей четвертого тура Лиги Европы и Лиги конференций
Фото: ФК Заря
В основном раунде Лиги чемпионов наши гранды на двоих наконец-то разродились забитым мячом. Однако сугубо за голы очков не дают ни в турнирную таблицу, ни в Таблицу коэффициентов. Два матча – два поражения. Хотя на этот раз синхронно с "Динамо" и "Шахтером" уступили и наши конкуренты в Таблице коэффициентов "Зальцбург", "Брюгге", "Зенит".
Однако с начала группового этапа так принято, что главная арена этой борьбы – это Лига Европы и Лига конференций. У нас здесь только один представитель, а у конкурентов – больше. Все матчи пройдут сегодня, 04.11.2021.
Важные матчи Лиги Европы и Лиги конференций (для украинской борьбы в Таблице коэффициентов полезны победы команд, что выделены жирным):
Лига конференций
- "Заря" (Украина) 19:45 ЦСКА (София, Болгария);
- ЛАСК (Австрия) 19:45 "Алашкерт" (Армения);
- "Гент" (Бельгия) 19:45 "Партизан" (Сербия)*
* - последний матч из списка особый тем, что в нем сыграют представители сразу двух стран-конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
Лига Европы
- "Брондбю" (Дания) 19:45 "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Реал Сосьедад" (Испания) 19:45 "Штурм" (Австрия);
- "Галатасарай" (Турция) 19:45 "Локомотив" (Россия);
- "Генк" (Бельгия) 19:45 "Вест Хэм" (Англия);
- "Лестер" (Англия) 22:00 "Спартак" (Россия);
- "Антверпен" (Бельгия) 22:00 "Фенербахче" (Турция);
- "Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Селтик" (Шотландия);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Рапид" (Вена, Австрия).
скриншот - soccerway
Борьба уже идет не просто за очки в Таблицу коэффициентов, но и за возможность продолжать евросезон весной, что в Лиге Европы и Лиге конференций также награждается бонусами. В турнире, где выступает "Заря", два дополнительных очка дают за первое итоговое место группы, одно – за второе.
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