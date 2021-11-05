"Работы я не боюсь". Антонио Конте прокомментировал первый матч во главе Тоттенхэма
"Граф" на связи
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался о матче Лиги конференции с "Витессом" (3:2) в эфире BT Sport. Это была дебютная игра итальянского специалиста во главе "шпор".
"На мой взгляд, многое нужно улучшить как всей команде, так и каждому исполнителю. Нам необходимо проявить немного терпения, нужно поработать над тактикой и физикой. Также игроки должны понимать, чего я хочу от них. Работы я не боюсь, потому что знаю: только через работу можно решать важные задачи".
"Шпоры" выигрывали у "Витесса" со счетом 3:0, но еще в первом тайме команда из Нидерландов отыграла два мяча. После перерыва "Тоттенхэм" остался в меньшинстве, однако выдержал напряжение со стороны оппонента.
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