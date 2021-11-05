  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Шахаб: Мы продемонстрировали всю силу и получили то, чего хотели
В тренде

Шахаб: Мы продемонстрировали всю силу и получили то, чего хотели

Лига конференций
(1 голосов)

Форвард "Зари" - о победе над софийским "ЦСКА"

Шахаб: Мы продемонстрировали всю силу и получили то, чего хотели

ФК Зоря

Новина українською

Форвард "Зари" Шахаб Захеди прокомментировал победу над "ЦСКА" София (2:0) в матче 4-м тура группового этапа Лиги конференций.

– Прежде всего я хотел бы поблагодарить и поздравить болельщиков, потому что это был хороший матч для них. Конечно, у нас была и хорошая, и плохая тактика во время встречи, но мы продемонстрировали всю силу и получили то, чего хотели. Будем праздновать эту победу.

– Почему в моменте со вторым голом отдал пас Аллахьяру, а не пробил сам?

– Команда для меня – это главное. На то время счет был 1:0, поэтому был риск. Матч подходил к концу, поэтому надо было выходить из ситуации. У Аллахьяра была лучше позиция, поэтому я решил, что в такой ситуации лучше отдать передачу ему, – сказал Захеди.

Читайте такжеОпределился лучший игрок матча Заря - ЦСКА София
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...