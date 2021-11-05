Шахаб: Мы продемонстрировали всю силу и получили то, чего хотели
Форвард "Зари" - о победе над софийским "ЦСКА"
ФК Зоря
Форвард "Зари" Шахаб Захеди прокомментировал победу над "ЦСКА" София (2:0) в матче 4-м тура группового этапа Лиги конференций.
– Прежде всего я хотел бы поблагодарить и поздравить болельщиков, потому что это был хороший матч для них. Конечно, у нас была и хорошая, и плохая тактика во время встречи, но мы продемонстрировали всю силу и получили то, чего хотели. Будем праздновать эту победу.
– Почему в моменте со вторым голом отдал пас Аллахьяру, а не пробил сам?
– Команда для меня – это главное. На то время счет был 1:0, поэтому был риск. Матч подходил к концу, поэтому надо было выходить из ситуации. У Аллахьяра была лучше позиция, поэтому я решил, что в такой ситуации лучше отдать передачу ему, – сказал Захеди.
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