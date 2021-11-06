Сергей Чуйченко: Скрипник поменял тактику в игре с ЦСКА и это сработало

Бывший нападающий "Ворсклы", "Александрии" и других украинских клубов Сергей Чуйченко прокомментировал игру "Зари" в матче Лиги Конференций против софийского ЦСКА, который луганчане выиграли со счетом 2:0.

При абсолютно равной игре, "Заря" провела хорошую концовку матча, забив два мяча. Все решилось в течение пятиминутного отрезка поединка. Лугачане выстояли, выждали и нанесли два разящих удара. В победе заслуга всей команды, а иранский дуэт решил судьбу противостояния. Сначала Шахаб на фланге запрессинговал соперника, заставив ошибиться, завладел мячом сместился к штрафной и здорово забил в ближний угол. Это чисто индивидуальный трудовой гол. А второй мяч заслуга Сайядманеша, который возле своей штрафной в подкате выиграл мяч, отдал партнеру, промчался 70 метров, и после паса Шахаба поставил точку в матче. "Заря" в этом моменте здорово подловила болгар на контратаке, они полезли вперед в надежде отыграться, раскрылись и получили гол.

Что интересно, главный тренер Скрипник дома поменял схему игры. Если в Софии команда играла в два нападающих с Гладким и Шахабом, то сейчас с одним, дав Гладкому отдых. И эта тактика сработала. Также нужно отметить хорошую игру обороны. Ведь раньше из-за постоянных ошибок линии защиты "Заря" часто проигрывала, но в этом матче действовали четко, дисциплинированно, практически ничего не позволив сопернику серьезного создать у своих ворот. А впереди реализовали свои моменты.

Победа была добыта на характере, за счет строгой игровой дисциплины и выполнения установки тренерского штаба. Радует, что "Заря" выходит из кризиса, и две победы над ЦСКА тому подтверждение. Нужно отметить, что болгары крепкая команда, неуступчивая, хорошо подготовлена физически. Где-то с 60-й минуты матча они начали переигрывать луганчан, завладели инициативой, диктовали свои условия, прижав хозяев к своим владениям. В этот момент игроки "Зари" начали ошибаться, теряя мяч, особенно Хомченовский. Казалось, у ЦСКА будет шанс забить. Но ребята молодцы выстояли и провели блестящую концовку.

Три очка, дающие хорошую надежду в оставшихся матчах. "Заря" приносит зачетные баллы в копилку украинского футбола, что пока не удается сделать ни "Динамо", ни "Шахтеру".