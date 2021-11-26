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Форвард Ромы: Победа над Зарей - наша реакция на неудачные результаты

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Тэмми Абрахам поделился эмоциями после победы над луганчанами

Форвард Ромы: Победа над Зарей - наша реакция на неудачные результаты

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Новина українською

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам поделился эмоциями после победы над "Зарей" (4:0) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Напомним, форвард "волков" дважды поразил ворота луганской команды.

"Я хочу добиться успеха и как можно больше помогать команде. Мы пережили непростое время в плане результатов, но победа над "Зарей" вселяет в нас уверенность в следующих матчах. Должны продолжить так же, показать, на что мы действительно способны.

Это было отличное выступление команды. Нам нужна была победа, это наша реакция на неудачные результаты. Нужно было играть как команда, это удалось. Хотели подарить фанам хороший вечер – сделали это. Мог забить три-четыре мяча "Заре", получилось только два, но я продолжаю становиться лучше.

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Благодарю своих товарищей по команде за отличную игру и за то, что помогли мне забить эти два прекрасных гола. В следующем матче нам нужно играть как против "Зари", – сказал Абрахам.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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Источник:
forzaroma.info

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