Заря потерпела свое самое крупное поражение в еврокубках

В гостевом поединке с "Ромой" " Заря " потерпела свое 5-е и самое крупное поражение в еврокубках - 0:4.

При этом луганчане стали 4-м украинским клубом, проигравшим с крупным счетом в обоих матчах с одним соперником.

Ранее 4 раза испытал двойное фиаско "Шахтер", по 1 - "Динамо" и донецкий "Металлург". В свою очередь 4 двойных разгромов нанесли нашим командам итальянцы, 2 - англичане и 1 - немцы.