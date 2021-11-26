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Заря потерпела свое самое крупное поражение в еврокубках

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Луганчане проиграли Роме 0:4

Заря потерпела свое самое крупное поражение в еврокубках

zarya-lugansk.com

Новина українською

В гостевом поединке с "Ромой" "Заря" потерпела свое 5-е и самое крупное поражение в еврокубках - 0:4.

При этом луганчане стали 4-м украинским клубом, проигравшим с крупным счетом в обоих матчах с одним соперником.

Ранее 4 раза испытал двойное фиаско "Шахтер", по 1 - "Динамо" и донецкий "Металлург". В свою очередь 4 двойных разгромов нанесли нашим командам итальянцы, 2 - англичане и 1 - немцы.

Заря потерпела свое самое крупное поражение в еврокубках - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
sport.ua

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