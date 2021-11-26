Заря потерпела свое самое крупное поражение в еврокубках
Луганчане проиграли Роме 0:4
zarya-lugansk.com
В гостевом поединке с "Ромой" "
При этом луганчане стали 4-м украинским клубом, проигравшим с крупным счетом в обоих матчах с одним соперником.
Ранее 4 раза испытал двойное фиаско "Шахтер", по 1 - "Динамо" и донецкий "Металлург". В свою очередь 4 двойных разгромов нанесли нашим командам итальянцы, 2 - англичане и 1 - немцы.
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Источник:sport.ua
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