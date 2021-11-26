Тлумак: Заря должна быть еще довольна, что обошлось только четырьмя пропущенными мячами
От Ромы могло залететь и больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-вратарь "Зари" Андрей Тлумак поделился своими впечатлениями от
"Попытки луганчан сыграть с "Ромой" в открытый футбол дорого им обошлись. А все потому, что хозяева превосходили гостей не только в командной скорости, но и в скорости принимаемых решений на поле, в быстроте работы с мячом. Это и сказалось на результате и футболисты "Зари" должны быть еще довольны, что обошлось только четырьмя пропущенными мячами.
Бросалось в глаза, что действиям луганчан не хватает сбалансированности, на их половине поля то и дело возникали свободные зоны, откуда итальянская команда чаще всего и угрожала владениям "Зари". Поучительное поражение и остается надеяться, что наши футболисты сделают правильные выводы", - сказал Тлумак.
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